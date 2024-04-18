Коби Уайт о предстоящем матче с «Майами»: «Это будет тяжелейший поединок»
Защитник «Чикаго» Коби Уайт готовится к встрече с «Хит» за выход в плей-офф.
«Это будет драка без правил, тяжелейший поединок. Они знают нас, мы знаем их. У них немного изменился состав. Добавились Делон Райт, Патти Миллс. Отличные игроки. Так что нам важно выйти готовыми к противостоянию и выложиться до конца», – заявил Уайт.
Сезонная серия команд закончилась в ничью со счетом 2-2. В последний раз клубы встречались 16 декабря.
В сезоне-2022/23 «Чикаго» и «Майами» разыгрывали последнюю путевку в плей-офф в такой же ситуации. «Хит» одержали победу со счетом 102:91 и дошли до финала НБА.