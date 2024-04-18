Коби Уайт о предстоящем матче с «Майами»: «Это будет тяжелейший поединок»

Теги Чикаго Майами НБА Патрик Миллс Делон Райт Коби Уайт НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Коби Уайт готовится к встрече с «Хит» за выход в плей-офф.

«Это будет драка без правил, тяжелейший поединок. Они знают нас, мы знаем их. У них немного изменился состав. Добавились Делон Райт, Патти Миллс. Отличные игроки. Так что нам важно выйти готовыми к противостоянию и выложиться до конца», – заявил Уайт.

Сезонная серия команд закончилась в ничью со счетом 2-2. В последний раз клубы встречались 16 декабря.

В сезоне-2022/23 «Чикаго» и «Майами» разыгрывали последнюю путевку в плей-офф в такой же ситуации. «Хит» одержали победу со счетом 102:91 и дошли до финала НБА.

 

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