Коби Уайт о предстоящем матче с «Майами»: «Это будет тяжелейший поединок»

Защитник «Чикаго» Коби Уайт готовится к встрече с «Хит» за выход в плей-офф.

«Это будет драка без правил, тяжелейший поединок. Они знают нас, мы знаем их. У них немного изменился состав. Добавились Делон , Патти Миллс. Отличные игроки. Так что нам важно выйти готовыми к противостоянию и выложиться до конца», – заявил .

Сезонная серия команд закончилась в ничью со счетом 2-2. В последний раз клубы встречались 16 декабря.

В сезоне-2022/23 « » и « » разыгрывали последнюю путевку в плей-офф в такой же ситуации. «Хит» одержали победу со счетом 102:91 и дошли до финала .