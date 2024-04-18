Миленко Богичевич после поражения «Автодора» от МБА: «Горд своими игроками. Нет никаких претензий к парням»

Теги Автодор Единая лига ВТБ МБА Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич гордится своей командой, несмотря на поражение от МБА.

«Очень трудно сейчас справиться с эмоциями. Хочу сказать одну вещь: очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали нас по ходу сезона. И очень печально, что мы не смогли дать им шанс еще посмотреть наши игры.

Горд своими игроками. У меня нет никаких претензий к парням не только в этом матче, но и за весь сезон. В каждой встрече бились и старались показывать себя с лучшей стороны. Сталкивались с трудностями, но всегда возвращались. У нас никогда не было проблем с дисциплиной и трудовой этикой. Благодарен игрокам. Мы были отличной командой», – сказал главный тренер «Автодора».

Саратовская команда проиграла МБА в матче плей-ин (79:85) и завершила сезон.

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1 комментарий
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Спасибо за сезон.
Сезон выдался не простым. Будущее в тумане.
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