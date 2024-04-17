Василий Карасев о победе МБА над «Автодором»: «Показали сегодня свои бойцовские качества и характер»

Теги Василий Карасев Автодор Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Василий Карасев прокомментировал победу МБА над «Автодором» в матче плей-ин.

«Можно считать, что уже начался плей-офф. Поэтому эта победа очень важная. Я рад за ребят, потому что действительно они показали сегодня свои бойцовские качества, характер, показали, что могут играть и могут играть очень прилично.

У нас были проблемы с составом, у нас нет Лопатина, одного из лидеров. Но все равно те ребята, которые вышли на его позицию, они заменили где-то его и какие-то функции взяли на себя другие игроки. Но в целом то, что мы хотели, мы сделали», – сказал главный тренер МБА.

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