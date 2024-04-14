Зоран Лукич: «Нижний Новгород» не выполнил перед болельщиками свой долг»

Теги Автодор БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Зоран Лукич прокомментировал поражение «НН» от «Автодора» – 65:81.

«Вкратце: сезон доигран. Конечно, последние матчи можно было провести куда лучше, но в целом, прошедшие игровые месяцы многое показали нам на будущее, позволили увидеть плюсы и минусы наших игроков.

Спасибо огромное нашим болельщикам. Честно скажу, не ожидал, что их будет так много на последнем матче. Учитывая, как мы выступали в последнее время, они были бы полностью правы, если бы не пришли. Но они сегодня с нами, и я благодарю их за поддержку до самого конца. Мы перед ними свой долг не выполнили, и от этого очень горько на душе.

Поздравляю «Автодор» с заслуженной победой. Она им сегодня была нужна, что они и показали. Мы понимали, от каких игроков стоит ожидать угрозы, но, к сожалению, не смогли их сдержать. В основном, проблемы нам доставили иностранные игроки. Возможно, об этом как раз стоит задуматься нашей команде в следующем сезоне, если хотим получать результат. Желаю «Автодору» удачи. Мой коллега Миленко Богичевич проводит очень неплохой сезон в Единой Лиге ВТБ», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

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1 комментарий
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конечно команда полуфабрикатов
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