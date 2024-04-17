Илона Корстин об «Уралмаше»: «Очень довольны, что у нас появился такой амбициозный участник»

Илона Корстин высказалась о выходе «Уралмаша» в плей-офф в своем дебютном сезоне.

« » шел к этому результату ни один год.

Команда показывала стабильные результаты в Суперлиге, а перед началом сезона-2022/23 от них поступила заявку на вступление в Единую лигу. Однако тогда они не соответствовали всем нашим критериям и целый год руководители клуба потратили на то, чтобы исправить недоработки. Летом 2023-го Екатеринбург был готов и по спортивной части, и в плане организации. Текущий чемпионат это наглядно подтвердил.

«Уралмаш» повторил достижение МБА, выйдя в плей-офф в дебютном сезоне. Это большой успех в плане спортивной составляющей. «Уралмаш» на деле показал, что новичок Лиги в первый же сезон может собрать конкурентоспособную команду. Если говорить об организационной составляющей, то еще есть моменты, которые требуют доработки. Но в целом мы как лига очень довольны, что у нас появился такой амбициозный участник.

Что скажите про главного тренера Ростислава Вергуна? Его назначение удивило баскетбольную общественности, но в итоге специалист показал впечатляющий результат.

После прихода Вергуна команда преобразилась. Они потерпели всего одно домашнее поражение. Тренер очень хорошо оценил возможности этого ростера, сделал правильные перестройки внутри команды. Видно, что у Ростислава есть хороший контакт с игроками, каждый понимает свою роль. Виден четкий рисунок игры. Многие свои победы «Уралмаш» одержал за счет правильной тактики, выбранной главным тренером», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.