Ростислав Вергун о выходе «Уралмаша» в плей-офф: «Считаю результат закономерным»

Теги Единая лига ВТБ Самара Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Самарой» и выход в плей-офф.

«Поздравляю всю организацию! Это был очень долгий, интересный путь, и я считаю результат закономерным. Мы добились преимущества домашней площадки – ДИВС пришел нас поддержать, и вместе мы довели дело до логического конца.

Я видел голодные глаза в раздевалке. Думаю, мы захотим себя попробовать на еще более высоком уровне – в четвертьфинале.

Спасибо большое всему городу. Иногда кажется, что мяч сам в кольцо попадает с такой поддержкой», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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1 комментарий
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Так держать, Ростислав! Вот не верил сначала, каюсь, но сезон показал, что руководство не ошиблось.)
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