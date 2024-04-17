Ростислав Вергун о выходе «Уралмаша» в плей-офф: «Считаю результат закономерным»

Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Самарой» и выход в плей-офф.

«Поздравляю всю организацию! Это был очень долгий, интересный путь, и я считаю результат закономерным. Мы добились преимущества домашней площадки – ДИВС пришел нас поддержать, и вместе мы довели дело до логического конца.

Я видел голодные глаза в раздевалке. Думаю, мы захотим себя попробовать на еще более высоком уровне – в четвертьфинале.

Спасибо большое всему городу. Иногда кажется, что мяч сам в кольцо попадает с такой поддержкой», – сказал главный тренер « ».