«Источники из психиатрической больницы говорят». Дарвин Хэм пошутил о том, что «Лейкерс» хотели избежать встречи с «Наггетс»

Дарвин Хэм высказался о предстоящем серии 1-го раунда плей-офф против «Денвера».

Главный тренер « » прокомментировал слухи о том, что его команда надеялась проиграть «Пеликанс» в плей-ин, чтобы избежать встречи с действующими чемпионами в первом раунде.

«Источники из психиатрической больницы говорят...» – пошутил Хэм.

«Это шанс. Как я уже сказал, счет в серии снова 0-0. Очевидно, они добились огромного успеха против нашего клуба. Но всегда наступает новый день.

Мои помощники и я уже подготовили основу для плана на игру, и завтра мы соберемся. У команды будет выходной, но мы начнем разрабатывать план на игру и постараемся изо всех сил. Это все, что мы можем сделать», – отметил тренер.