Дерек Фишер о серии «Лейкерс» – «Наггетс»: «Посмотрим. Нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона»
Дерек Фишер поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Лейкерс» и «Денвером».
«Я думаю, что за последние полтора месяца — за исключением пары матчей, которые Энтони Дэвис пропустил из-за травмы глаза — «Лейкерс» были лучшей командой лиги с точки зрения результатов.
Что касается их шансов против «Наггетс», посмотрим. Точно знаю, что нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона. «Лейкерс» немного не те, что были в прошлом году, но и «Наггетс» немного отличаются от прошлого сезона по составу. У них есть несколько молодых ребят, на которых они будут полагаться в этом году.
Разумеется, я предвзят — конечно, я хочу, чтобы «Лейкерс» добились успеха. Но самое приятное в этом то, что мы это увидим. И независимо от того, что мы думаем, они сыграют в субботу или воскресенье. Я ожидаю, что это будет отличная серия», – сказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
P.s. Реджи Миллера невозможно слушать кстати. Ярый и очень предвзятый фанат Лейкерс
Леброн не в состоянии тащить? Но при этом у Леброна плюс минус в этом матче +11. Да, плохой матч с точки зрения эффективности, но провальные матчи бывают у всех. После мвз всего 4 матча из 23 с процентом ниже 50%, 2 из которых ЛАЛ забрали. И чем матчи с Пеликанами показали, что он жертвовать не собирается? Тем, что он в 21 сезоне в последнем матче регулярки в котором необходима победа ради сохранения места в топ 8, выдает 28+11+17+5, с +-19?
Да, Денвер фаворит, но не такой, как в прошлом году, у ЛАЛ есть неплохие шансы.
0 - 3...)
А Леброн будет сдыхать в концовке, и сценарий будет повторяться
Дэвис стабильнее только в плане здоровья, против Йокича он все так же не тащит
Руи и Ривз остались на прежнем уровне
- треха за пару секунд до конца владения за 4:44, мимо
- за 3:30 разыграл голевую комбинацию
- полез в краску и заработал фолы, успешно релиазовал оба штрафных
- за 2:24 забил сложный средний через лучшего защитника НОП
- за 1:40 потерял мяч находясь в окружении 2 защитников НОП
- грамотно поставил Ривзу заслон, отрезав 2 защитников, и из-за этого появилась открытая трёшка ДиЛо
- бросил сквозняк через 2 защитников за 0:16, единственная ошибка Леброна в клатче, надо было скинуть Ривзу на дугу
Это сложно назвать выдохся
Дэвис ребенок Сабаса и Йокича? Он против них в атаке нормально играет, просто в прошлом сезоне в принципе был не стабилен
Ривз не показал, что он готов решать в клатче в прошлом году против Денвера? А ничего, что он был второгодкой? А ничего, что за год спрогрессировать в этом плане возможно, что Ривз и сделал.
Руи не играл в прошлом по лучше, у него просто полетело, но он все равно не видел открытых партнёров и не пасовал, а в этом сезоне он играет больше, чем в прошлом по, бросает с элитными процентом 54 (всего на 2 хуже чем в прошлом по), набирает больше и начал пасовать, а не тупо лезть в краску и бросать трёшки с получения
Скамейка начала играть хуже, а старт не сможет играть больше, и на время игры скамейки можно её спокойно обыгрывать