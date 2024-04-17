Дерек Фишер о серии «Лейкерс» – «Наггетс»: «Посмотрим. Нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона»

Теги Денвер Лейкерс НБА Дерек Фишер НБА плей-офф Баскетбол

Дерек Фишер поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Лейкерс» и «Денвером».

«Я думаю, что за последние полтора месяца — за исключением пары матчей, которые Энтони Дэвис пропустил из-за травмы глаза — «Лейкерс» были лучшей командой лиги с точки зрения результатов.

Что касается их шансов против «Наггетс», посмотрим. Точно знаю, что нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона. «Лейкерс» немного не те, что были в прошлом году, но и «Наггетс» немного отличаются от прошлого сезона по составу. У них есть несколько молодых ребят, на которых они будут полагаться в этом году.

Разумеется, я предвзят — конечно, я хочу, чтобы «Лейкерс» добились успеха. Но самое приятное в этом то, что мы это увидим. И независимо от того, что мы думаем, они сыграют в субботу или воскресенье. Я ожидаю, что это будет отличная серия», – сказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё мнение владельца Лейкерс запостите, мало ли, что она скажет.
P.s. Реджи Миллера невозможно слушать кстати. Ярый и очень предвзятый фанат Лейкерс
+8
-1
+7
А что изменилось с прошлого сезона? Денвер по прежнему наверху, Йокич держит уровень МВП. Лейкерс по прежнему барахтаются в болоте, триумфально, не без помощи судей, выбираются из него, и попадают сразу же на лучшую команду лиги. Что должно случится, чтобы Денвер проиграл? Только травмы могут помешать. И ничего больше. Может быть на фоне Пеликанов и прочих бесхребетных команд кто то разглядел в Лейкерс чудовищную силу... Но Денвер не "пеликаны", все таки это команда которая достаточно долго строилась, прошла через поражения, вышла на свой пик, заслуженно выиграла, набралась опыта... Не хочу перехваливать, не верится, что все это может быть разрушено в один момент, и что это сделают Лейкерс. Но это спорт, кто мог поверить, что Даллас с уже не молодым Дирком станут чемпионами обыграв ЛА с Брайантом и Джексоном, и Майами и их звездное трио... Но Джеймс не Дирк! Если не можешь тащить, значит нужно жертвовать ради победы. Матчи с Пеликанами еще раз показали, что Джеймс ничем жертвовать не собирается. И Денвер не Майами, которые получили по зубам и ушли в нокаут в самый важный момент, в финале. Денвер же уже битый и сформированный. Должны забирать.
+24
-19
+5
По сравнению с прошлым ПО в этот раз они встречаются на ранней стадии и Леброн будет посвежее (Денвер тоже, но для возрастного игрока эта разница важнее) и этот фактор может немного сыграть в пользу ЛАЛ. Хочу только одного - чтобы были детективные клатчи - а там уж пусть победит сильнейший. В любом случае получим удовольствие от просмотра хорошей серии, думаю.
+10
-5
+5
Ответ Андрей 13
А что изменилось с прошлого сезона? Денвер по прежнему наверху, Йокич держит уровень МВП. Лейкерс по прежнему барахтаются в болоте, триумфально, не без помощи судей, выбираются из него, и попадают сразу же на лучшую команду лиги. Что должно случится, чтобы Денвер проиграл? Только травмы могут помешать. И ничего больше. Может быть на фоне Пеликанов и прочих бесхребетных команд кто то разглядел в Лейкерс чудовищную силу... Но Денвер не "пеликаны", все таки это команда которая достаточно долго строилась, прошла через поражения, вышла на свой пик, заслуженно выиграла, набралась опыта... Не хочу перехваливать, не верится, что все это может быть разрушено в один момент, и что это сделают Лейкерс. Но это спорт, кто мог поверить, что Даллас с уже не молодым Дирком станут чемпионами обыграв ЛА с Брайантом и Джексоном, и Майами и их звездное трио... Но Джеймс не Дирк! Если не можешь тащить, значит нужно жертвовать ради победы. Матчи с Пеликанами еще раз показали, что Джеймс ничем жертвовать не собирается. И Денвер не Майами, которые получили по зубам и ушли в нокаут в самый важный момент, в финале. Денвер же уже битый и сформированный. Должны забирать.
Что изменилось? Денвер стал слабее в отличие от ЛАЛ. У Денвера тот же старт, но стала слабее скамейка. У ЛАЛ же Леброн не травмирован в отличие от прошлого года, Дэвис стабильнее, Ривз и Хач прогрессируют, ДиЛо может не провалить постсизон и стабилен уже кучу месяцев подряд.
Леброн не в состоянии тащить? Но при этом у Леброна плюс минус в этом матче +11. Да, плохой матч с точки зрения эффективности, но провальные матчи бывают у всех. После мвз всего 4 матча из 23 с процентом ниже 50%, 2 из которых ЛАЛ забрали. И чем матчи с Пеликанами показали, что он жертвовать не собирается? Тем, что он в 21 сезоне в последнем матче регулярки в котором необходима победа ради сохранения места в топ 8, выдает 28+11+17+5, с +-19?
Да, Денвер фаворит, но не такой, как в прошлом году, у ЛАЛ есть неплохие шансы.
+16
-13
+3
Деду пора делиться мячом в клатчах с Ривзом и ДиЛоу. Ну и ЭйДи должен провести серию жизни, иначе gygy
+2
-1
+1
А можно делать прогнозы на основе результатов прошедшей регулярки?
0 - 3...)
+3
-2
+1
Ответ Чудинов Дмитрий
Вот мне тоже кажется, что в первом раунде у ЛА побольше шансов против Денвера, чем например в финале конфы. Может и нет, посмотрим…
Ну да, не 0-4, а 2-4 )
+1
0
+1
Ответ Андрей 13
А что изменилось с прошлого сезона? Денвер по прежнему наверху, Йокич держит уровень МВП. Лейкерс по прежнему барахтаются в болоте, триумфально, не без помощи судей, выбираются из него, и попадают сразу же на лучшую команду лиги. Что должно случится, чтобы Денвер проиграл? Только травмы могут помешать. И ничего больше. Может быть на фоне Пеликанов и прочих бесхребетных команд кто то разглядел в Лейкерс чудовищную силу... Но Денвер не "пеликаны", все таки это команда которая достаточно долго строилась, прошла через поражения, вышла на свой пик, заслуженно выиграла, набралась опыта... Не хочу перехваливать, не верится, что все это может быть разрушено в один момент, и что это сделают Лейкерс. Но это спорт, кто мог поверить, что Даллас с уже не молодым Дирком станут чемпионами обыграв ЛА с Брайантом и Джексоном, и Майами и их звездное трио... Но Джеймс не Дирк! Если не можешь тащить, значит нужно жертвовать ради победы. Матчи с Пеликанами еще раз показали, что Джеймс ничем жертвовать не собирается. И Денвер не Майами, которые получили по зубам и ушли в нокаут в самый важный момент, в финале. Денвер же уже битый и сформированный. Должны забирать.
Вот мне тоже кажется, что в первом раунде у ЛА побольше шансов против Денвера, чем например в финале конфы. Может и нет, посмотрим…
+5
-5
0
Ответ Андрей 13
А что изменилось с прошлого сезона? Денвер по прежнему наверху, Йокич держит уровень МВП. Лейкерс по прежнему барахтаются в болоте, триумфально, не без помощи судей, выбираются из него, и попадают сразу же на лучшую команду лиги. Что должно случится, чтобы Денвер проиграл? Только травмы могут помешать. И ничего больше. Может быть на фоне Пеликанов и прочих бесхребетных команд кто то разглядел в Лейкерс чудовищную силу... Но Денвер не "пеликаны", все таки это команда которая достаточно долго строилась, прошла через поражения, вышла на свой пик, заслуженно выиграла, набралась опыта... Не хочу перехваливать, не верится, что все это может быть разрушено в один момент, и что это сделают Лейкерс. Но это спорт, кто мог поверить, что Даллас с уже не молодым Дирком станут чемпионами обыграв ЛА с Брайантом и Джексоном, и Майами и их звездное трио... Но Джеймс не Дирк! Если не можешь тащить, значит нужно жертвовать ради победы. Матчи с Пеликанами еще раз показали, что Джеймс ничем жертвовать не собирается. И Денвер не Майами, которые получили по зубам и ушли в нокаут в самый важный момент, в финале. Денвер же уже битый и сформированный. Должны забирать.
Одну вещь верно сказали Король не Дирк. Он стоит на вершине и смотрит на 10 таких Дирков, которых видело НБА, с легким прищуром и насмешкой
+5
-5
0
Ответ AlphaBeast
Что изменилось? Денвер стал слабее в отличие от ЛАЛ. У Денвера тот же старт, но стала слабее скамейка. У ЛАЛ же Леброн не травмирован в отличие от прошлого года, Дэвис стабильнее, Ривз и Хач прогрессируют, ДиЛо может не провалить постсизон и стабилен уже кучу месяцев подряд. Леброн не в состоянии тащить? Но при этом у Леброна плюс минус в этом матче +11. Да, плохой матч с точки зрения эффективности, но провальные матчи бывают у всех. После мвз всего 4 матча из 23 с процентом ниже 50%, 2 из которых ЛАЛ забрали. И чем матчи с Пеликанами показали, что он жертвовать не собирается? Тем, что он в 21 сезоне в последнем матче регулярки в котором необходима победа ради сохранения места в топ 8, выдает 28+11+17+5, с +-19? Да, Денвер фаворит, но не такой, как в прошлом году, у ЛАЛ есть неплохие шансы.
Не стала скамейка Денвера слабее, это глупый раздутый стереотип

А Леброн будет сдыхать в концовке, и сценарий будет повторяться

Дэвис стабильнее только в плане здоровья, против Йокича он все так же не тащит

Руи и Ривз остались на прежнем уровне
+2
-2
0
Ответ Александр Митраков
Он в последней игре с Пеликанами в конце сдох, вы чем смотрели матч? Дэвис по-прежнему ребёнок Йокича и Сабониса. Руи играл в прошлом плей-офф лучше, чем в этом году в среднем > уже готов решать в клатче. ни в одном матче с Денвером он этого не показал > Скамейка в этом сезоне 25, в прошлом 19. потому что по другому минуты были поделены между игроками. И в плей-офф это вообще будет неважно, там Йокич с Мюрреем будут по 40 минут гонять. Джексон как боллхэндлер не хуже Брауна, Браун2 с с Уотсоном легко заменят Грина
Щас пересмотрю последние 5 минут, у Леброна:
- треха за пару секунд до конца владения за 4:44, мимо
- за 3:30 разыграл голевую комбинацию
- полез в краску и заработал фолы, успешно релиазовал оба штрафных
- за 2:24 забил сложный средний через лучшего защитника НОП
- за 1:40 потерял мяч находясь в окружении 2 защитников НОП
- грамотно поставил Ривзу заслон, отрезав 2 защитников, и из-за этого появилась открытая трёшка ДиЛо
- бросил сквозняк через 2 защитников за 0:16, единственная ошибка Леброна в клатче, надо было скинуть Ривзу на дугу
Это сложно назвать выдохся

Дэвис ребенок Сабаса и Йокича? Он против них в атаке нормально играет, просто в прошлом сезоне в принципе был не стабилен

Ривз не показал, что он готов решать в клатче в прошлом году против Денвера? А ничего, что он был второгодкой? А ничего, что за год спрогрессировать в этом плане возможно, что Ривз и сделал.

Руи не играл в прошлом по лучше, у него просто полетело, но он все равно не видел открытых партнёров и не пасовал, а в этом сезоне он играет больше, чем в прошлом по, бросает с элитными процентом 54 (всего на 2 хуже чем в прошлом по), набирает больше и начал пасовать, а не тупо лезть в краску и бросать трёшки с получения

Скамейка начала играть хуже, а старт не сможет играть больше, и на время игры скамейки можно её спокойно обыгрывать
0
0
0
Ответ jerry40
По сравнению с прошлым ПО в этот раз они встречаются на ранней стадии и Леброн будет посвежее (Денвер тоже, но для возрастного игрока эта разница важнее) и этот фактор может немного сыграть в пользу ЛАЛ. Хочу только одного - чтобы были детективные клатчи - а там уж пусть победит сильнейший. В любом случае получим удовольствие от просмотра хорошей серии, думаю.
Ещё у Денвера нет теперь Брюса Брауна, который порой делал разницу в том году
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий