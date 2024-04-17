Дерек Фишер о серии «Лейкерс» – «Наггетс»: «Посмотрим. Нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона»

Дерек Фишер поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Лейкерс» и «Денвером».

«Я думаю, что за последние полтора месяца — за исключением пары матчей, которые Энтони Дэвис пропустил из-за травмы глаза — « » были лучшей командой лиги с точки зрения результатов.

Что касается их шансов против «Наггетс», посмотрим. Точно знаю, что нельзя делать прогнозы на основе результатов прошлого сезона. «Лейкерс» немного не те, что были в прошлом году, но и «Наггетс» немного отличаются от прошлого сезона по составу. У них есть несколько молодых ребят, на которых они будут полагаться в этом году.

Разумеется, я предвзят — конечно, я хочу, чтобы «Лейкерс» добились успеха. Но самое приятное в этом то, что мы это увидим. И независимо от того, что мы думаем, они сыграют в субботу или воскресенье. Я ожидаю, что это будет отличная серия», – сказал 5-кратный чемпион в составе «Лейкерс».