Семен Антонов о первой тренировке Пистиолиса: «Большое внимание надо уделить нюансам, посвятили занятие этому»
Семен Антонов рассказал о первой тренировке с Андреасом Пистиолисом.
Греческий специалист на этой неделе вернулся в ЦСКА, сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.
«Большое внимание надо уделить нюансам. Первая тренировка была посвящена именно этому.
Тренер требует быстрой игры, чтобы мяч быстро переходил от игрока к игроку, чтобы находили лучшую позицию для партнера», – заявил Антонов.