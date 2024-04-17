Семен Антонов о первой тренировке Пистиолиса: «Большое внимание надо уделить нюансам, посвятили занятие этому»

Теги ЦСКА Семен Антонов Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Семен Антонов рассказал о первой тренировке с Андреасом Пистиолисом.

Греческий специалист на этой неделе вернулся в ЦСКА, сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.

«Большое внимание надо уделить нюансам. Первая тренировка была посвящена именно этому.

Тренер требует быстрой игры, чтобы мяч быстро переходил от игрока к игроку, чтобы находили лучшую позицию для партнера», – заявил Антонов.

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