Семен Антонов о первой тренировке Пистиолиса: «Большое внимание надо уделить нюансам, посвятили занятие этому»

Семен Антонов рассказал о первой тренировке с Андреасом Пистиолисом.

Греческий специалист на этой неделе вернулся в , сменив Эмила Райковича на посту главного тренера.

«Большое внимание надо уделить нюансам. Первая тренировка была посвящена именно этому.

Тренер требует быстрой игры, чтобы мяч быстро переходил от игрока к игроку, чтобы находили лучшую позицию для партнера», – заявил .