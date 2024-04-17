Грант Хилл вручил Джейсону Тейтуму и Дрю Холидэю майки олимпийской сборной США
Джейсон Тейтум и Дрю Холидэй получили майки олимпийской сборной США.
Официальный аккаунт Федерации баскетбола США опубликовал видео, как генеральный менеджер сборной Грант Хилл вручает игрокам «Бостона» их майки.
Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.