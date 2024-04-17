Грант Хилл вручил Джейсону Тейтуму и Дрю Холидэю майки олимпийской сборной США

Джейсон Тейтум и Дрю Холидэй получили майки олимпийской сборной США.

Официальный аккаунт Федерации баскетбола США опубликовал видео, как генеральный менеджер сборной вручает игрокам « » их майки.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, , , Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.