Грант Хилл вручил Джейсону Тейтуму и Дрю Холидэю майки олимпийской сборной США

Теги Бостон Грант Хилл сборная США НБА Баскетбол - видео Дрю Холидэй Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум и Дрю Холидэй получили майки олимпийской сборной США.

Официальный аккаунт Федерации баскетбола США опубликовал видео, как генеральный менеджер сборной Грант Хилл вручает игрокам «Бостона» их майки.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.

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5 комментариев
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Грант Хилл - клевый чувак. Ходит по квартирам, майки раздает ребятам.
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Извините, но Дрю спит
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Через порог поздоровались…
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Ответ Михаил Опякин
Извините, но Дрю спит
А можно мячик взять?
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Выбирая лучший дуэт команд, от Бостона всегда называют Тейтума и Брауна, однако в Дрим Тим вместе с Тейтумом попал (к слову, абсолютно по делу) Холидей)
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