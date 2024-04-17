Бэм Адебайо первым получил игровую майку олимпийской сборной США

Теги Майами сборная США НБА Баскетбол - видео Эрик Споэльстра Бэм Адебайо Баскетбол

Бэм Адебайо стал первым игроком олимпийской сборной США, получившим майку.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра вручил майку центровому во время тренировки команды.

В среду «Майами» сыграет с «Филадельфей» в рамках турнира плей-ин. Победитель выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и встретится с «Нью-Йорком» в первом раунде.

Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.

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