Бэм Адебайо первым получил игровую майку олимпийской сборной США
Бэм Адебайо стал первым игроком олимпийской сборной США, получившим майку.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра вручил майку центровому во время тренировки команды.
В среду «Майами» сыграет с «Филадельфей» в рамках турнира плей-ин. Победитель выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и встретится с «Нью-Йорком» в первом раунде.
Ранее стало известно, что в олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон и Кавай Ленард.