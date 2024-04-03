Крис Пол о блок-шоте Дрэймонда Грина: «Один из лучших моментов, которые я когда-либо видел в своей карьере, и я не преувеличиваю»

Теги Даллас Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Крис Пол прокомментировал блок-шот Дрэймонда Грина в концовке матча с «Далласом».

«Я сказал Дрэю, что, возможно, это один из лучших моментов, которые я когда-либо видел в своей карьере, и я не преувеличиваю.

Я увидел в этом смелость. Как игрок, который любит защиту, я высоко оценил этот момент.

Как известно, у нас Дрэем были непростые отношения до того, как я перешел в эту команду. Но я вижу, как он борется в каждом матче, и сегодня он принес нам победу», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Грин стал героем концовки в матче против «Мэверикс» (104:100). Форвард «Уорриорз» под занавес встречи набрал 6 очков подряд (после счета 94:92), отвесил блок-шот Дэниэлу Гэффорду и отзащищался против Кайри Ирвинга на последних секундах.

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7 комментариев
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Ответ Tim Timson
только дураки сомневаются, что вклад Грина в игру и победы ГСВ огромен)
Как и в поражения тоже
+8
-1
+7
только дураки сомневаются, что вклад Грина в игру и победы ГСВ огромен)
+8
-2
+6
Грин боец, умный , импульсивен бывает слишком, но это уже не изменить. Кстати и Пол был хорош
+4
-1
+3
Грин играл яростно и вдохновенно!
+4
-1
+3
Yes, the translation is perfect
0
0
0
Ответ Tim Timson
только дураки сомневаются, что вклад Грина в игру и победы ГСВ огромен)
Грин в 7 матче легендарного 2016 один держал на плаву ГСВ, со своими 5 или 6 трехами подряд, пока Курри как обычно чокерил
+1
-1
0
Ответ leon01
Грин боец, умный , импульсивен бывает слишком, но это уже не изменить. Кстати и Пол был хорош
Thanks man
0
0
0
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