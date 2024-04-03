Крис Пол о блок-шоте Дрэймонда Грина: «Один из лучших моментов, которые я когда-либо видел в своей карьере, и я не преувеличиваю»

Крис Пол прокомментировал блок-шот Дрэймонда Грина в концовке матча с «Далласом».

«Я сказал Дрэю, что, возможно, это один из лучших моментов, которые я когда-либо видел в своей карьере, и я не преувеличиваю.

Я увидел в этом смелость. Как игрок, который любит защиту, я высоко оценил этот момент.

Как известно, у нас Дрэем были непростые отношения до того, как я перешел в эту команду. Но я вижу, как он борется в каждом матче, и сегодня он принес нам победу», – сказал разыгрывающий « ».

стал героем концовки в матче против «Мэверикс» (104:100). Форвард «Уорриорз» под занавес встречи набрал 6 очков подряд (после счета 94:92), отвесил блок-шот Дэниэлу Гэффорду и отзащищался против Кайри Ирвинга на последних секундах.