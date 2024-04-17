Леброн Джеймс: «Когда я был вторым в голосовании за «Мистера замка», обладатель приза даже не попал в первую защитную пятерку»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Марк Газоль Баскетбол

Леброн Джеймс назвал награду, об отсутствии которой в своей коллекции жалеет.

По словам форварда «Лейкерс», ему не хватает приза лучшему по игре в защите НБА.

«Да, есть такой приз. «Мистер замок». Это единственная награда, которая не стоит у меня на полке. Из-за этого немного обидно. Это странная история, как так получается? Тот же Джей-Зи задается вопросом: как Бейонсе может быть лидером по количеству «Грэмми», но ни разу при этом не получить приз за альбом года? 

И вот сезон, когда я завершил вторым в голосовании за «Мистера замка». Парень (Марк Газоль – прим. Sports.ru), которому досталась награда, даже не попал в первую защитную пятерку. Как это вообще возможно?» – заявил Леброн.

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18 комментариев
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Опрокинули его тогда знатно, как и мвп в 2011 тоже он должен был забирать
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-13
+68
Да все эти голосования - редкостная субъективность... Типа этот два раза подряд приз получил, третий не дадим, хоть он и лучше всех снова и всё в таком духе... И я, само собой, про ситуацию в целом, а не про Брона.
+41
-2
+39
Кого действительно незаслуженно прокатили с Дипоем, так это Данкана. У него около 12 попаданий в пятерки и ни одной награды
+31
-1
+30
я вам больше скажу, если вы посмотрите голосование того года, то увидите, что в первой защитной пятерке было 6 человек, где 2 центра, во второй был Марк, а ещё не попал Сандерс, который в том сезоне был центровым и получил больше баллов, чем Газоль. т.е. Марк был 4 лучшим защищающимся центровым, но при этом взял дпой. после этого никто не может говорить, что лига справедлива
+21
-4
+17
Ответ Заурбек Кожиев
я вам больше скажу, если вы посмотрите голосование того года, то увидите, что в первой защитной пятерке было 6 человек, где 2 центра, во второй был Марк, а ещё не попал Сандерс, который в том сезоне был центровым и получил больше баллов, чем Газоль. т.е. Марк был 4 лучшим защищающимся центровым, но при этом взял дпой. после этого никто не может говорить, что лига справедлива
Потому что раньше Дипоя выбирала пресса, а защитные пятерки составляли тренера. Потом систему изменили.
+17
-1
+16
Ответ TurboMen
после этих слов Газоль через юристов должен переписать приз на Леброна!
Леброн через Басманный суд должен отсудить себе у Газоля этот приз.
+16
-3
+13
Не многие знают, что Леброн был вторым на дпоя аж в 2009 году. Тогда тоже могли бы дать.

Ну а пример с Бьенс куда более уместен для Данкана. Вот его каждый год обворовывали, хотя лучший защитник поколения(да и в истории
+11
-1
+10
после этих слов Газоль через юристов должен переписать приз на Леброна!
+11
-4
+7
Ответ Заурбек Кожиев
я вам больше скажу, если вы посмотрите голосование того года, то увидите, что в первой защитной пятерке было 6 человек, где 2 центра, во второй был Марк, а ещё не попал Сандерс, который в том сезоне был центровым и получил больше баллов, чем Газоль. т.е. Марк был 4 лучшим защищающимся центровым, но при этом взял дпой. после этого никто не может говорить, что лига справедлива
Газоль один из самых спорных обладателей этой награды. Есть версия что дали не столько ему, сколько всему Мемфису за грид энд грайнд.
+3
0
+3
Да, Леброна обиженные журналисты опрокинули с заслуженной наградой.
+9
-7
+2
Ответ saner-s88
Потому что раньше Дипоя выбирала пресса, а защитные пятерки составляли тренера. Потом систему изменили.
я это знаю, но сам факт. смешно выглядит это все)
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0
+2
Ответ Турбомарсоход
Газоль один из самых спорных обладателей этой награды. Есть версия что дали не столько ему, сколько всему Мемфису за грид энд грайнд.
Но по всяким метрикам Газоль лучше Леброна провел тот сезон.
+1
0
+1
Ответ saner-s88
Кого действительно незаслуженно прокатили с Дипоем, так это Данкана. У него около 12 попаданий в пятерки и ни одной награды
Но все-то знают, что это был двусторонний монстр
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Только мне кажется, что Джези этот вопрос задает с обратным смыслом, типа "Как же так, крутая Беонсе (по совместительству моя жена), у которой больше всех Грэмми, ни разу не получила Альбом Года, че за нax?!"
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Ответ Яма
Могу авторитетно заявить, хотя и сам Марк сомнительный мистер замок (Бостонский Фиш на этом сайте тогда глумился над его защитой), но второе место на замка вот это реальное глумление над трофеем, ЛёБа в том сезоне даже на попадание в список не наиграл. Джеймс в том сезоне даже в Хит не был лучшим в защите, за него нередко вся команда отдувалась, когда в ожидании паса в отрыв он вместо защиты лыжи уже в обратную сторону разворачивал. Уэйд, Бош, Батье и Юдо точно в защите играли лучше. У Мишек лучше всех играл в защите Тони Аллен (как он умел заслоны проходить отдельная песня, современные так не умеют). Незаслуженно низко в том голосовании оказались Брэдли (а в защите он приклеивался так, что судьи его только левыми фолами могли отогнать), СиПи, Денг и Хибберт, вокруг которого Иноходцы и выстроили тогдашнюю, одну из лучших оборон. П.Дж. Такера и Батюм вообще в голосовании нет, хотя тогда они в защите отрабатывали так, что с лёгкостью могли потеснить большую половину из списка. Мне в том сезоне запомнился один эпизод в исполнении Драммонда. Уэйд с мячом оказался против Андре. Драммонд принял низкую стойку и когда Уэйд попробовал его пройти своими длиннющими руками перехватил мяч. Уэйда это закусило и он в следующем же владении нашёл Андрюху. Тот принял вызов и снова принял низкую стойки и снова обокрал Дуню на ведении. Андрюха в том сезоне серьёзные подвиги в защите совершал, но это бы его первый сезон, имя не раскрученное.
я после Уйэда читать бросил, прости
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