Леброн Джеймс: «Когда я был вторым в голосовании за «Мистера замка», обладатель приза даже не попал в первую защитную пятерку»

Леброн Джеймс назвал награду, об отсутствии которой в своей коллекции жалеет.

По словам форварда « », ему не хватает приза лучшему по игре в защите .

«Да, есть такой приз. «Мистер замок». Это единственная награда, которая не стоит у меня на полке. Из-за этого немного обидно. Это странная история, как так получается? Тот же Джей-Зи задается вопросом: как Бейонсе может быть лидером по количеству «Грэмми», но ни разу при этом не получить приз за альбом года?

И вот сезон, когда я завершил вторым в голосовании за «Мистера замка». Парень ( – прим. Sports.ru), которому досталась награда, даже не попал в первую защитную пятерку. Как это вообще возможно?» – заявил .