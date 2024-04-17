Де’Аарон Фокс о «Голден Стэйт»: «Если это конец, значит, этому суждено было случиться сейчас»

Де’Аарон Фокс прокомментировал победу над «Уорриорз» в плей-ин.

«Мы знали, что стоит на кону. «Уорриорз» были еще одним препятствием на нашем пути. Мы должны были справиться с этим. Проиграли этой команде в прошлом году и вот опять встретились. Мы были готовы снова сойтись с ними.

Я еще проходил обучение, когда они выигрывали чемпионаты. Мы все давно наблюдаем за этой командой. Если это конец, значит, этому суждено было случиться сейчас. Рад, что мы смогли победить их в данный момент, но нельзя не отдать им должное за достигнутое», – резюмировал .