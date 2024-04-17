Де’Аарон Фокс о «Голден Стэйт»: «Если это конец, значит, этому суждено было случиться сейчас»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс НБА плей-ин Баскетбол

Де’Аарон Фокс прокомментировал победу над «Уорриорз» в плей-ин.

«Мы знали, что стоит на кону. «Уорриорз» были еще одним препятствием на нашем пути. Мы должны были справиться с этим. Проиграли этой команде в прошлом году и вот опять встретились. Мы были готовы снова сойтись с ними.

Я еще проходил обучение, когда они выигрывали чемпионаты. Мы все давно наблюдаем за этой командой. Если это конец, значит, этому суждено было случиться сейчас. Рад, что мы смогли победить их в данный момент, но нельзя не отдать им должное за достигнутое», – резюмировал Фокс.

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10 комментариев
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"Я еще проходил обучение, когда они выигрывали чемпионаты."
Как изящно Фокс сказал, что они слишком старые.))
+25
-4
+21
Ответ Caracalla
А почему Карря в конце матча не показал "спокойной ночи", что случилось?
Случился клей томпсон
+20
0
+20
Ответ ЮАГ
"Я еще проходил обучение, когда они выигрывали чемпионаты." Как изящно Фокс сказал, что они слишком старые.))
Ну или Фокс еще пешком под стол ходил , когда ГСВ брали гайки
+3
0
+3
Ответ Yusif Huseyinov
Ну или Фокс еще пешком под стол ходил , когда ГСВ брали гайки
проходил обучение ходьбе под столом
+1
0
+1
If he dies, he dies.
+1
-1
0
Ответ Caracalla
А почему Карря в конце матча не показал "спокойной ночи", что случилось?
Он до матча показывал. Клэй уснул.
+1
-1
0
Ответ Misha_Sapunov
ты матч не смотрел или почему спрашиваешь? или может глупенький?
Не смотрел потому что был долго в гостях у мамы Миши Сапунова
0
0
0
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