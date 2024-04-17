«Вот и все, ребята». Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды

Теги Голден Стэйт Финикс Сакраменто НБА Баскетбол - фото Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич НБА плей-ин Баскетбол

Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды.

Центровой «Финикса» выложил в соцсетях гифку с финальными титрами мультфильмов серии Looney Tunes и знаменитой фразой «Вот и все, ребята».

«Голден Стэйт» во вторник уступил «Сакраменто» в плей-ин и завершил выступление в сезоне.

Нуркич по ходу сезона конфликтовал с форвардом «воинов» Дрэймондом Грином.

«Санз» в первом раунде плей-офф сойдутся с «Вулвз».

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30 комментариев
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От Волков отлетишь тоже тебе прилетит с рыбалки от зеленого)
+52
-12
+40
Ответ Вадим Сидоров
Ну ни Нуркичу подкалывать - они в своё время предостаточно выиграли
Ещё 4 пальца покажи)
+25
-4
+21
Ну ни Нуркичу подкалывать - они в своё время предостаточно выиграли
+25
-13
+12
Ну данного персонажа можно понять) Два свипа в составе Портленда в двух сериях плей-офф от династии Уорриорз это было больно, пусть порадуется хоть теперь)
+28
-17
+11
Ответ sqr_dv
Комментарий скрыт
Это не противники Миньки, а противники тебя))
+14
-3
+11
Ответ Паскаль Шимбонда
Комментарий удален пользователем
Нуркич вообще то не в САК. Он в Финиксе и им никого проходить не надо, они уже в ПО.
Но да, после вылета 1-4 в первом раунде от Миннесоты получит аналогичные шутки в обратку.
+11
-4
+7
По барабану, что там думает Нуркич... Ему до того же Грина как до Китая раком. Но а вообще, в отлете ГСВ есть некая ирония. В прошлом сезоне 2022-23, еще в предсезонке кажется, ну или в самом начале сезона, Грин высказался очень жестко о Сакраменто. Мол его бесит играть против таких донных команд как Кингз. Типа он не испытывает мотивации, и ему не интересно с ними играть. В плове в первом раунде, они чуть не отлетели от этой "донной" команды (4-3)... Интересно... как сегодня с мотивацией у Грина? При всем уважении к нему...
+19
-13
+6
Ответ Archie23
Комментарий скрыт
Сцуко, еще один. Он так и написал, воЙны?
+4
0
+4
Ответ Azat LA
Сцуко, еще один. Он так и написал, воЙны?
звёздные ж))
+3
0
+3
Ответ Виктор Шакуров
По барабану, что там думает Нуркич... Ему до того же Грина как до Китая раком. Но а вообще, в отлете ГСВ есть некая ирония. В прошлом сезоне 2022-23, еще в предсезонке кажется, ну или в самом начале сезона, Грин высказался очень жестко о Сакраменто. Мол его бесит играть против таких донных команд как Кингз. Типа он не испытывает мотивации, и ему не интересно с ними играть. В плове в первом раунде, они чуть не отлетели от этой "донной" команды (4-3)... Интересно... как сегодня с мотивацией у Грина? При всем уважении к нему...
Если проанализировать, то сезон упущен из-за тупых дисквалификаций Грина - 4-5 побед из-за его отсутствия не позволили попасть в ПО напрямую. А один матч может проиграть любая команда, ПИ - это лотерея в какой-то мере
+4
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+3
Ответ kisliy33
Нуркич вообще то не в САК. Он в Финиксе и им никого проходить не надо, они уже в ПО. Но да, после вылета 1-4 в первом раунде от Миннесоты получит аналогичные шутки в обратку.
финикс волкам ни разу в сезоне не проиграли,а в последней игре,где минька боролась за 1е место,они были без шансов уничтожены неликвидным Бредли Билом)))))))))))
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Ответ Вадим Сидоров
Ну ни Нуркичу подкалывать - они в своё время предостаточно выиграли
а ничего, что ему Грин полгода назад просто по лицу дал в крысу? Очевидно, что Нуркич только из-за этого и запостил мемчик
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Ответ scorp19
Комментарий скрыт
В его возрасте у этих парней было по три перстней. Как минимум четыре игрока из этого состава попадут в Зал Славы после завершения карьеры. А таких игроков как Нуркич никто не замечает когда он завершит карьеру.
+13
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по факту позорно вылетели. Кингс без стартового шутера и лучшего запасного играли,а возили четырех пальцевых об паркет,как уборщица швабру))))))
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Ответ kisliy33
Нуркич вообще то не в САК. Он в Финиксе и им никого проходить не надо, они уже в ПО. Но да, после вылета 1-4 в первом раунде от Миннесоты получит аналогичные шутки в обратку.
с Минькой будет упорная борьба, Финикс им неудобен. Вряд ли там 4-1 будет
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+1
Ответ kisliy33
Нуркич вообще то не в САК. Он в Финиксе и им никого проходить не надо, они уже в ПО. Но да, после вылета 1-4 в первом раунде от Миннесоты получит аналогичные шутки в обратку.
Точняк 😂🫠
А я на фоне волны новостей о победе королей подумал, что это к их команде относится)) и только потом понял, что Нуркич то реально в Финексе же играет 😂
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Ответ PHOENIX81
назовешь троих кто попадет в зал Славы?
Назову сразу троих. Карри, Пол, Грин и Томпсон.
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Ответ Lansm
Красиво пулялок опустил
он опустил?))
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Ответ Bunyod Turgunov
В его возрасте у этих парней было по три перстней. Как минимум четыре игрока из этого состава попадут в Зал Славы после завершения карьеры. А таких игроков как Нуркич никто не замечает когда он завершит карьеру.
назовешь троих кто попадет в зал Славы?
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