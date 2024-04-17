«Вот и все, ребята». Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды

Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды.

Центровой « » выложил в соцсетях гифку с финальными титрами мультфильмов серии Looney Tunes и знаменитой фразой «Вот и все, ребята».

« » во вторник уступил « » в плей-ин и завершил выступление в сезоне.

по ходу сезона конфликтовал с форвардом «воинов» .

«Санз» в первом раунде плей-офф сойдутся с «Вулвз».