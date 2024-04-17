«Вот и все, ребята». Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды
Юсуф Нуркич подколол «Уорриорз» после завершения сезона для команды.
Центровой «Финикса» выложил в соцсетях гифку с финальными титрами мультфильмов серии Looney Tunes и знаменитой фразой «Вот и все, ребята».
«Голден Стэйт» во вторник уступил «Сакраменто» в плей-ин и завершил выступление в сезоне.
Нуркич по ходу сезона конфликтовал с форвардом «воинов» Дрэймондом Грином.
«Санз» в первом раунде плей-офф сойдутся с «Вулвз».
Но да, после вылета 1-4 в первом раунде от Миннесоты получит аналогичные шутки в обратку.
А я на фоне волны новостей о победе королей подумал, что это к их команде относится)) и только потом понял, что Нуркич то реально в Финексе же играет 😂