«Кингз» сыграют с «Пеликанс» за выход в плей-офф. Для «Уорриорз» сезон завершен

«Сакраменто» завершил сезон для «Голден Стэйт».

В матче 1-го раунда плей-ин «Кингз» победили «Уорриорз» со счетом 118:94.

« » в пятницу сыграет с « » за выход в плей-офф.

В прошлом сезоне « » прошел команду Майка Брауна в 1-м раунде в семи матчах, а затем уступил «Лейкерс» во 2-м.