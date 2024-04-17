«Кингз» сыграют с «Пеликанс» за выход в плей-офф. Для «Уорриорз» сезон завершен

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан Сакраменто НБА НБА плей-ин Баскетбол

«Сакраменто» завершил сезон для «Голден Стэйт».

В матче 1-го раунда плей-ин «Кингз» победили «Уорриорз» со счетом 118:94.

«Сакраменто» в пятницу сыграет с «Новым Орлеаном» за выход в плей-офф.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт» прошел команду Майка Брауна в 1-м раунде в семи матчах, а затем уступил «Лейкерс» во 2-м.

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29 комментариев
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Теперь Дрэймонд сможет весь ПО в своем подкасте рассказывать тренерам, кого лучше выпускать в старте , и зачем нужен плей-ин . А Клэй будет искать минималку в ЦМОКИ - Минск
+43
-6
+37
Ответ ShowTime.
Комментарий скрыт
>Мы бы были в топ 5 посева
Ещё фантазии будут? Ей богу, как-будто фан база ГСВ реально состоит из школьников...
+36
-3
+33
Пусть Кингз выйдут в плей-офф
+19
-4
+15
Ответ ST-L
Комментарий скрыт
Причина тряски какая ?😁
Ну хорошо, больше чем я получать буду , и в чем проблема ? Я от этого хуже жить стану ?😁
+13
0
+13
Ответ Free throw
Лично мне ещё в прошлом сезоне бы понятно, что ГС - "фсё"... К СОЖАЛЕНИЮ((
эксперты подтягиваются
+8
-2
+6
Ответ Xell
Ну теперь хоть полгода отдохнем от Дани и Петрова)) Сакраменто удачи.
а как же матчи лал? там они будут еще активнее, чем сегодня
+5
0
+5
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну что, фанаты ГС, как вам сезон без Джордана Пула? Он же был виноват во всех бедах командах, разве нет? И сам лично в прошлом сезоне заруинил чемпионский ПО для них (да, был плох и в этом сезоне был плох, но валить все на одного игрока неправильно). Отличный сезон провели, да? Клэй в решающей игре делать 0 из 10 за 32 минуты, притом заметьте, это не сильно не хуже, чем его прошлогодних перфомансов, зато тренер доверяет всегда. Вся система больше не работает у ГС, надо менять что-то кардинально, как Дэнни Эйндж в Бостоне в своё время, когда обменял Гарнетта, Пирса, Рондо и т.д.
Лол, а с ним было бы лучше ?)))
Напомню что этот челик худший по +/- в лиге.
+7
-4
+3
Ответ Jan Paskel
я бы тоже так хотел, но Пеликанс очень неудобный соперник для Кингс, 0-5 по сезону. Тут даже "очень" - это мягко сказано
без зайона будет мрак
+2
0
+2
Лично мне ещё в прошлом сезоне бы понятно, что ГС - "фсё"... К СОЖАЛЕНИЮ((
+2
0
+2
Ответ DirkMavs
Пусть Кингз выйдут в плей-офф
я бы тоже так хотел, но Пеликанс очень неудобный соперник для Кингс, 0-5 по сезону. Тут даже "очень" - это мягко сказано
+1
0
+1
Ответ ShowTime.
Ну посмотри сколько побед у 5 места, не пропусти Дрэймонд столько матчей, вполне возможно
Мне не нужно смотреть на количество побед. Я просто знаю, что ОКС, Денвер, Вулвз, Мавс и Клипперс по уровню игры выше ГСВ на несколько голов

>не пропусти Дрэймонд столько матчей
В сегодняшнем матче официально не принимал участие только Гэри Пэйтон. Какую мазу сегодняшней игровой дисфункции ГСВ придумаешь?
+4
-3
+1
Ну теперь хоть полгода отдохнем от Дани и Петрова)) Сакраменто удачи.
+3
-2
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Конечно, лучше, прошлый сезон как пример. Или позапрошлый. В Вашингтоне он с таким процентом, где все такие. В системе ГС намного лучше выглядел. И да, где такой рейтинг на сегодняшний день можно посмотреть? Есть сомнения у меня, что Пул там на первом месте именно на сегодня. + еще раз говорю, дело не в том, что лучше/хуже, а в том, что гнобить одного игрока только.
Вашингтон был той командой без особых ожиданий, где он мог спокойно играть и показать свой уровень кто он есть и даже прогрессировать. Ну или хотя бы намусорить красивую статку. В итоге показал что он просто переоцененное фуфло и в ГСВ на затянувшимся кураже играл. Перестали залетать эти сложные броски через кучу рук чуть ли не с логотипа и всё, один из самых тупейших игроков лиги.
+4
-3
+1
эпичное завершение пути в команде для Томпсона
+2
-1
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну что, фанаты ГС, как вам сезон без Джордана Пула? Он же был виноват во всех бедах командах, разве нет? И сам лично в прошлом сезоне заруинил чемпионский ПО для них (да, был плох и в этом сезоне был плох, но валить все на одного игрока неправильно). Отличный сезон провели, да? Клэй в решающей игре делать 0 из 10 за 32 минуты, притом заметьте, это не сильно не хуже, чем его прошлогодних перфомансов, зато тренер доверяет всегда. Вся система больше не работает у ГС, надо менять что-то кардинально, как Дэнни Эйндж в Бостоне в своё время, когда обменял Гарнетта, Пирса, Рондо и т.д.
По мне так сезон заруинил Грин. С Клэем все понятно, он уже закончился, как Тимак к 30 с лишним годам
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Ответ Александр Синенко
По мне так сезон заруинил Грин. С Клэем все понятно, он уже закончился, как Тимак к 30 с лишним годам
... Согласен. Грин сейчас это больше соцсети, тусовки с Джеймсом. Когда этого не было, мы видели совсем другого Грина.
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Ответ Я из Ленинграда.
... Согласен. Грин сейчас это больше соцсети, тусовки с Джеймсом. Когда этого не было, мы видели совсем другого Грина.
Да дело даже не в тусовках. Дело в его характере и нежелании пойти на уступки в плане действий на площадке ради команды
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