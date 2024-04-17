«Кингз» сыграют с «Пеликанс» за выход в плей-офф. Для «Уорриорз» сезон завершен
«Сакраменто» завершил сезон для «Голден Стэйт».
В матче 1-го раунда плей-ин «Кингз» победили «Уорриорз» со счетом 118:94.
«Сакраменто» в пятницу сыграет с «Новым Орлеаном» за выход в плей-офф.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт» прошел команду Майка Брауна в 1-м раунде в семи матчах, а затем уступил «Лейкерс» во 2-м.
Ещё фантазии будут? Ей богу, как-будто фан база ГСВ реально состоит из школьников...
Ну хорошо, больше чем я получать буду , и в чем проблема ? Я от этого хуже жить стану ?😁
Напомню что этот челик худший по +/- в лиге.
>не пропусти Дрэймонд столько матчей
В сегодняшнем матче официально не принимал участие только Гэри Пэйтон. Какую мазу сегодняшней игровой дисфункции ГСВ придумаешь?