Брэдли Бил: «Пеликанс» удалось подстроиться под нашу защиту. Уилли Грин грамотно отреагировал»

Брэдли Бил отдал должное «Пеликанс» и главному тренеру команды Уилли Грину.

Защитник « » объяснил, как «Новому Орлеану» удалось добиться победы (113:105), используя повышенное внимание соперника к .

«Им удалось подстроиться. грамотно отреагировал. Они стали использовать других ребят, на слабой стороне. и Трей Мерфи стали попадать, использовать свои возможности. Потом включился Дайсон Дэниэлс, кажется, он реализовал 4 из 5 флоутеров, и нам в итоге пришлось отнестись к этому серьезно.

В общем, им удалось подстроиться, они молодцы. Мы сохраняли крупный состав, но нам не удавалось приструнить Зайона, он поймал кураж. Они здорово подстроились», – заявил Бил.

Си Джей Макколлум (31) и Зайон Уильямсон (29) набрали 60 очков на двоих.