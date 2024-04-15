Леброн Джеймс о матче плей-ин с «Пеликанс»: «Невероятно жесткая и сложная игра, в которой будет много физической борьбы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон НБА плей-ин Баскетбол

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от матча плей-ин с «Пеликанс».

«Во вторник нас ждет невероятно жесткая, сложная игра, в которой будет много физической борьбы. Я рассматриваю плей-ин как двухматчевую серию плей-офф. Если побеждаешь в первом матче, то получаешь несколько свободных дней, в противном случае готовишься к еще одному матчу с неприятным ощущением, которое бывает после поражения. Так что соперник будет максимально готов и настроен, мы должны ответить адекватно. 

Зайон – настоящий монстр. Его практически невозможно остановить. Сегодня я просто старался быть рядом, не оставлять его одного, старался усложнить ему жизнь. Он очень хороший игрок», – заявил Джеймс.

В воскресенье звездный форвард набрал 28 очков (11 из 20 с игры), 11 подборов и 17 передач, а также 5 перехватов и 1 блок-шот, «озерники» победили «Новый Орлеан» со счетом 124:108.

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3 комментария
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"Зайон – настоящий монстр. Его практически невозможно остановить."
это да, аж 12 очков набрал сегодня
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Зайон вчера как будто испугался деда: и опекал его слабо, и сам в атаке был инертным. Если Леброн снова проведет подобный матч в защите завтра, то даже без Дэвиса этих Пеликанов можно обыгрывать и отдохнуть перед Йокичем и Ко.
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физики будет до черта, если еще Зайон разгонится...
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