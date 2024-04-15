Леброн Джеймс о матче плей-ин с «Пеликанс»: «Невероятно жесткая и сложная игра, в которой будет много физической борьбы»

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от матча плей-ин с «Пеликанс».

«Во вторник нас ждет невероятно жесткая, сложная игра, в которой будет много физической борьбы. Я рассматриваю плей-ин как двухматчевую серию плей-офф. Если побеждаешь в первом матче, то получаешь несколько свободных дней, в противном случае готовишься к еще одному матчу с неприятным ощущением, которое бывает после поражения. Так что соперник будет максимально готов и настроен, мы должны ответить адекватно.

– настоящий монстр. Его практически невозможно остановить. Сегодня я просто старался быть рядом, не оставлять его одного, старался усложнить ему жизнь. Он очень хороший игрок», – заявил .

В воскресенье звездный форвард набрал 28 очков (11 из 20 с игры), 11 подборов и 17 передач, а также 5 перехватов и 1 блок-шот, «озерники» победили « » со счетом 124:108.