Чемпионат Греции. «Панатинаикос» сыграет с «Олимпиакосом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.
В матчах группы А встретятся лидеры сезона «Панатинаикос» и «Олимпиакос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-9, Промитеас – 15-9, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.
Группа Б
Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.