Чемпионат Греции. «Панатинаикос» дома сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

Идущий без поражений «Панатинаикос» дома сыграет с принципиальным соперником « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-6, Перистери – 9-6, Арис – 8-7, ПАОК – 7-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-10, Лаврион – 4-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.