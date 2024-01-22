Чемпионат Греции. «Панатинаикос» дома сыграет с «Олимпиакосом»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

Идущий без поражений «Панатинаикос» дома сыграет с принципиальным соперником «Олимпиакосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Олимпиакос
Дата проведения
22 января, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-6, Перистери – 9-6, Арис – 8-7, ПАОК – 7-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-10, Лаврион – 4-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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