Сергей Елевич: «Райкович не показал того, что от него ожидали. Но, возможно, армейцы поспешили с увольнением»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Эмил Райкович Баскетбол

Сергей Елевич высказался по поводу тренерском перестановки в ЦСКА.

Эмил Райкович был отправлен в отставку, его место занял Андреас Пистиолис.

«Райкович не показал того, что от него ожидали. Но не знаю, поможет ли сейчас Пистиолис, решит ли проблемы.

Возможно, армейцы немного поспешили с увольнением тренера. Я бы все‑таки дал Райковичу доработать сезон. Втянуться в работу в плей‑офф так сразу очень трудно. Все не так просто», – заявил заслуженный тренер России.

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