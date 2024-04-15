Сергей Елевич: «Райкович не показал того, что от него ожидали. Но, возможно, армейцы поспешили с увольнением»

Сергей Елевич высказался по поводу тренерском перестановки в ЦСКА.

был отправлен в отставку, его место занял Андреас Пистиолис.

«Райкович не показал того, что от него ожидали. Но не знаю, поможет ли сейчас Пистиолис, решит ли проблемы.

Возможно, армейцы немного поспешили с увольнением тренера. Я бы все‑таки дал Райковичу доработать сезон. Втянуться в работу в плей‑офф так сразу очень трудно. Все не так просто», – заявил заслуженный тренер России.