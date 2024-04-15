Андрей Ватутин о назначении Пистиолиса: «Смена тренера перед плей-офф – большой риск и вызов, но мы даем себе надежду на успешное выступление»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Эмил Райкович Баскетбол

Андрей Ватутин объяснил назначение Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера.

Греческий специалист сменил Эмила Райковича на посту главного тренера ЦСКА.

«Рад снова приветствовать Андреаса в ЦСКА! Когда мы прощались два года назад, я говорил, что наши пути наверняка пересекутся. Этот день настал, и наше приглашение сразу станет для тренера непростым испытанием. От команды ждут побед, до плей-офф осталась всего неделя, и Пистиолису предстоит сразу включиться в работу.

Мы не ждем волшебного преображения. Рассчитываем, что новый главный тренер сможет свежим взглядом найти нужные ходы в управлении командой, эмоционально встряхнет игроков. Верим, что у Андреаса все получится, ведь он прошел отличную школу на топ-уровне, обладает огромным опытом, умеет побеждать, отлично представляет, что значит – работать в ЦСКА. Важно, что Пистиолис знаком с большинством наших игроков, знает клуб и Лигу, ему не потребуется время на адаптацию. И, главное, он выразил огромное желание помочь команде.

Да, смена тренера перед плей-офф – это большой риск и вызов, но этим шагом вместо обреченности последних матчей мы даем надежду себе и нашим болельщикам на успешное выступление. Времени очень мало, но мы все в клубе приложим максимум усилий, чтобы у Андреаса получилось. Желаем ему удачи и надеемся на поддержку болельщиков!» – заявил президент ЦСКА.

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3 комментария
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Признал что сезон провален.
И что приглашение нового тренера, не имевшего практики целый год - по сути эксперимент.
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У Ватутина есть карт-бланш на любые глупости и психозы. Всё-таки муж падчерицы самого главы Ростеха, не хухры-мухры...
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