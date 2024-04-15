Андрей Ватутин о назначении Пистиолиса: «Смена тренера перед плей-офф – большой риск и вызов, но мы даем себе надежду на успешное выступление»

Андрей Ватутин объяснил назначение Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера.

Греческий специалист сменил на посту главного тренера .

«Рад снова приветствовать Андреаса в ЦСКА! Когда мы прощались два года назад, я говорил, что наши пути наверняка пересекутся. Этот день настал, и наше приглашение сразу станет для тренера непростым испытанием. От команды ждут побед, до плей-офф осталась всего неделя, и Пистиолису предстоит сразу включиться в работу.

Мы не ждем волшебного преображения. Рассчитываем, что новый главный тренер сможет свежим взглядом найти нужные ходы в управлении командой, эмоционально встряхнет игроков. Верим, что у Андреаса все получится, ведь он прошел отличную школу на топ-уровне, обладает огромным опытом, умеет побеждать, отлично представляет, что значит – работать в ЦСКА. Важно, что Пистиолис знаком с большинством наших игроков, знает клуб и , ему не потребуется время на адаптацию. И, главное, он выразил огромное желание помочь команде.

Да, смена тренера перед плей-офф – это большой риск и вызов, но этим шагом вместо обреченности последних матчей мы даем надежду себе и нашим болельщикам на успешное выступление. Времени очень мало, но мы все в клубе приложим максимум усилий, чтобы у Андреаса получилось. Желаем ему удачи и надеемся на поддержку болельщиков!» – заявил президент ЦСКА.