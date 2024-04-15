Андреас Пистиолис о назначении в ЦСКА: «Мы здесь, чтобы побеждать!»

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Андреас Пистиолис прокомментировал возвращение в ЦСКА.

Греческий специалист сменил Эмила Райковича на посту главного тренера армейцев.

«Спустя два года с момента моей последней тренировки в ЦСКА, а до того – восьми лет работы в этой невероятной организации, возвращаюсь в качестве главного тренера команды! Тогда наш президент Андрей Ватутин выразил уверенность, что наши пути еще пересекутся, и, как всегда, сдержал свое слово!

Мне выпала честь возглавить команду, которой суждено побеждать, быть лучшей в каждой игре! 80 титулов клуба дают прекрасное представление о величии команды. Мы будем бороться за каждый мяч, будем играть жестко и заставим всех почувствовать, что значит играть против ЦСКА. Мы здесь, чтобы побеждать!» – заявил грек.

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