Эмил Райкович: «Надеюсь, смена тренера подстегнет команду и ЦСКА выиграет титул»

Эмил Райкович прокомментировал увольнение из ЦСКА.

45-летний северомакедонский специалист возглавлял армейцев с 2022 года.

«Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу и его президенту Андрею Ватутину за постоянное конструктивное сотрудничество и оказанное доверие, благодаря которому я возглавлял одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола. За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти.

Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче. Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнет команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», – заявил .