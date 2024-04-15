Эмил Райкович: «Надеюсь, смена тренера подстегнет команду и ЦСКА выиграет титул»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович прокомментировал увольнение из ЦСКА.

45-летний северомакедонский специалист возглавлял армейцев с 2022 года.

«Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу ЦСКА и его президенту Андрею Ватутину за постоянное конструктивное сотрудничество и оказанное доверие, благодаря которому я возглавлял одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола. За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти.

Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче. Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнет команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», – заявил Райкович.

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