Док Риверс о встрече с «Индианой» в плей-офф после 1-4 в регулярке: «Идеальный соперник»

Док Риверс отреагировал на попадание на «Индиану» в первом раунде плей-офф.

В регулярном чемпионате «Пэйсерс» завершили серию со счетом 4-1, один из матчей пришелся на внутрисезонный турнир .

«Они хорошо нас знают и показали это в регулярке, так что это идеальный соперник. «Пэйсерс» здорово играли против нас. Они уверенно себя чувствуют в противостоянии с нами. У нас будет правильный настрой и концентрация, потому что иначе и быть не может», – заявил .

Также главный тренер «Бакс» рассказал о состоянии , который пропустил три последних матча из-за мышечной травмы.

«Нам нужно подождать. Знаю, что Яннис выполняет всю необходимую работу. Мы довольны теми отчетами, которые получаем по нему. Вчера он делал все. Это позитивный момент. Пока что так», – подвел итог специалист.