Док Риверс о встрече с «Индианой» в плей-офф после 1-4 в регулярке: «Идеальный соперник»

Теги Док Риверс Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Док Риверс отреагировал на попадание на «Индиану» в первом раунде плей-офф.

В регулярном чемпионате «Пэйсерс» завершили серию со счетом 4-1, один из матчей пришелся на внутрисезонный турнир НБА.

«Они хорошо нас знают и показали это в регулярке, так что это идеальный соперник. «Пэйсерс» здорово играли против нас. Они уверенно себя чувствуют в противостоянии с нами. У нас будет правильный настрой и концентрация, потому что иначе и быть не может», – заявил Риверс.

Также главный тренер «Бакс» рассказал о состоянии Янниса Адетокумбо, который пропустил три последних матча из-за мышечной травмы.

«Нам нужно подождать. Знаю, что Яннис выполняет всю необходимую работу. Мы довольны теми отчетами, которые получаем по нему. Вчера он делал все. Это позитивный момент. Пока что так», – подвел итог специалист. 

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8 комментариев
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Камон, летсгоу, чикиряут.
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По итогу свип оленей без Яниса
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У Дока все под контролем
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Для рыбалки в апреле идеально
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Для Дока нет сложных соперников, есть только непроходимые
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