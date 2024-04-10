Яннис Адетокумбо не смог доиграть матч с «Селтикс» из-за проблем с мышцей голени. Он травмировался в бесконтактной ситуации

Теги травмы Бостон Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо не смог доиграть матч с «Селтикс» из-за проблем с мышцей голени.

Звездный форвард «Бакс» травмировался в третьей четверти в бесконтактной ситуации, когда побежал по площадке после ввода мяча из-за лицевой линии.

После игры было объявлено, что у Адетокумбо повреждена камбаловидная мышца голени.

Грек проходил МРТ-обследование голени, планировалось также оценить состояние его ахиллова сухожилия. 

Адетокумбо завершил победную для его команды встречу с 15 очками, 8 подборами и 7 передачами. Он покинул арену, не поговорив с журналистами.

Главного тренера «Милуоки» Дока Риверса спросили об уровне его беспокойства по поводу травмы у лидера команды.

«Я бы сказал, что он высокий. Мы говорим о Яннисе. Думаю, сейчас все чувствуют примерно то же самое, что и я. Будем надеяться на лучшее», – признался Док.

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4 комментария
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Скорейшего выздоравления.
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Сломать Фрика может только сам Фрик
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По визуальным ощущениям минимум недели на две выбыл.
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Ответ gorenebeda
По визуальным ощущениям минимум недели на две выбыл.
Спасибо Док
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