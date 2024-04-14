«Милуоки» сыграет в первом раунде плей-офф с «Индианой», «Кливленд» – с «Орландо»

Теги Бостон Кливленд Индиана Милуоки Нью-Йорк Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

Определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции.

«Милуоки», который занял третье место в конференции по итогам регулярного чемпионата, встретится с «Индианой» (6-е место). «Кливленд» (4-е) сыграет с «Орландо» (5-е).

В заключительный игровой день регулярки «Милуоки» крупно проиграл «Орландо» (88:113) и опустился на третью строчку. «Нью-Йорк» взял верх над «Чикаго» в овертайме (120:119) и поднялся на второе место. «Никс» сыграют в первом раунде против команды, которая получит 7-й посев по итогам плей-ин.

Лидер Восточной конференции «Бостон» сразится в первом раунде с командой, которая получит 8-й номер посева.

В турнире плей-ин сыграют «Филадельфия» – «Майами» и «Чикаго» – «Атланта».

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5 комментариев
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Милуоки трусливо убежали от Спо
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Ответ exshepardjack
Комментарий удален модератором
Странно так говорить про тертого калача Тибодо. Мы понятия не имеем как размышляют тренеры и команды с кем лучше играть. Посмотрите на сезонные игры с Орландо - Никс все матчи им проиграли. У Майами они выиграли 2-1, у Филы 3-1 (один матч был когда Эмбиид был здоров и Никс забрали игру).
Так что слабоумие - точно не про тренеров такого уровня. А, ну и уверен это не ваши мысли даже - просто понравился вам в лайфе чей то комментарий и типо показали как круто вы понимаете игру)
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Комментарий удален модератором
Майами - Фила в плей ин - хорош.
А потом и Бостон скорее всего с кем-то из них встретится.
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10 мячей Янниса из 10.
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Притоплю за Индиану и Кавс)
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