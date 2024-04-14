«Милуоки» сыграет в первом раунде плей-офф с «Индианой», «Кливленд» – с «Орландо»
Определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции.
«Милуоки», который занял третье место в конференции по итогам регулярного чемпионата, встретится с «Индианой» (6-е место). «Кливленд» (4-е) сыграет с «Орландо» (5-е).
В заключительный игровой день регулярки «Милуоки» крупно проиграл «Орландо» (88:113) и опустился на третью строчку. «Нью-Йорк» взял верх над «Чикаго» в овертайме (120:119) и поднялся на второе место. «Никс» сыграют в первом раунде против команды, которая получит 7-й посев по итогам плей-ин.
Лидер Восточной конференции «Бостон» сразится в первом раунде с командой, которая получит 8-й номер посева.
В турнире плей-ин сыграют «Филадельфия» – «Майами» и «Чикаго» – «Атланта».
Так что слабоумие - точно не про тренеров такого уровня. А, ну и уверен это не ваши мысли даже - просто понравился вам в лайфе чей то комментарий и типо показали как круто вы понимаете игру)
А потом и Бостон скорее всего с кем-то из них встретится.