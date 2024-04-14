«Милуоки» сыграет в первом раунде плей-офф с «Индианой», «Кливленд» – с «Орландо»

Определились две пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции.

«Милуоки», который занял третье место в конференции по итогам регулярного чемпионата, встретится с «Индианой» (6-е место). « » (4-е) сыграет с « » (5-е).

В заключительный игровой день регулярки « » крупно проиграл «Орландо» (88:113) и опустился на третью строчку. « » взял верх над «Чикаго» в овертайме (120:119) и поднялся на второе место. «Никс» сыграют в первом раунде против команды, которая получит 7-й посев по итогам плей-ин.

Лидер Восточной конференции « » сразится в первом раунде с командой, которая получит 8-й номер посева.

В турнире плей-ин сыграют «Филадельфия» – «Майами» и «Чикаго» – «Атланта».