Андрей Ватутин об отставке Райковича: «Непростое решение, но результаты второго раунда и качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков»

Андрей Ватутин прокомментировал отставку главного тренера Эмила Райковича.

Северомакедонский специалист возглавлял ЦСКА с 2022 года.

«Для нас это было непростое решение. Во-первых, из-за тайминга – не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф. Во-вторых, у всех нас сложились отличные человеческие и профессиональные отношения с Эмилом. Уже говорил ранее, что относился к работе с огромной ответственностью, он оказался в непростой ситуации с точки зрения больших перемен в ЦСКА. В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе, усилиями Райковича, мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата. Но сейчас, несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков.

Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены. К Эмилу, как и к Марко Величковичу и Сашо Тодоровски, всегда будем относиться с добрыми чувствами и самой искренней благодарностью. От души желаю тренеру и всем его помощникам удачи в дальнейшей работе. А ЦСКА продолжит бороться на пути к самым высоким целям», – заявил президент ЦСКА.