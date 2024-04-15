Руди Гобер: «Мы хотим выиграть чемпионат. Будет сложно, но от этого только интереснее»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер рассказал о подходе «Миннесоты» к матчам плей-офф.

«Вулвз» заняли 3-е место в регулярке и в первом раунде встретятся с «Финиксом».

«Независимо от того, кто станет соперником «Миннесоты», нам ничего не гарантировано, ничего не достанется просто так. В этом есть своя прелесть. Поэтому мы так хотим достичь того, чего хотим достичь. Мы хотим выиграть чемпионат. Будет сложно, но от этого только интереснее. Давайте сделаем это», – считает француз.

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