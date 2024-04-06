Эмил Райкович: «Хотим рассчитывать только на себя и не оглядываться на конкурентов»

Эмил Райкович заявил, что ЦСКА надеется выиграть оба оставшихся матча регулярки.

«Понятно, что мы знаем все варианты того, как топ-команды могут закончить регулярный чемпионат, но хотим рассчитывать только на себя и не оглядываться на конкурентов.

Это означает, что мы очень хотим победить в обоих оставшихся матчах, начиная с Красноярска. Мы плохо сыграли в нашей предыдущей встрече в Москве и отлично знаем, на что способен « ». Будем мотивированы действовать старательно и выполнять план», – сказал главный тренер .

Армейцам осталось сыграть против «Енисея» (7 апреля) и (13 апреля).