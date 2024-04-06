Эмил Райкович: «Хотим рассчитывать только на себя и не оглядываться на конкурентов»

Теги ЦСКА УНИКС Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович заявил, что ЦСКА надеется выиграть оба оставшихся матча регулярки.

«Понятно, что мы знаем все варианты того, как топ-команды могут закончить регулярный чемпионат, но хотим рассчитывать только на себя и не оглядываться на конкурентов.

Это означает, что мы очень хотим победить в обоих оставшихся матчах, начиная с Красноярска. Мы плохо сыграли в нашей предыдущей встрече в Москве и отлично знаем, на что способен «Енисей». Будем мотивированы действовать старательно и выполнять план», – сказал главный тренер ЦСКА.

Армейцам осталось сыграть против «Енисея» (7 апреля) и УНИКСа (13 апреля).

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