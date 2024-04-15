Джейлен Брансон набрал 40 очков в победном матче против «Чикаго»
«Нью-Йорк» обыграл «Чикаго» (120:119 ОТ) в последний день регулярного чемпионата.
Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков. Разыгрывающий «Никс» реализовал 14 из 30 с игры, 1 из 4 из-за дуги и 11 из 12 с линии штрафных. Также на его счету 8 подборов, 7 передач и 4 потери за 41:11 игрового времени.
Благодаря победе над «Чикаго» и поражению «Милуоки» от «Орландо» «Нью-Йорк» в итоге завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции.