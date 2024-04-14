Руководитель НБА: «Нью-Йорк» – идеальная команда для обмена Энтони Дэвиса»
Руководитель НБА назвал идеальную команду для обмена Энтони Дэвиса.
«Если вы серьезно намерены обменять Энтони Дэвиса, вы должны выполнить несколько требований. Вы должны обменять его туда, где он хочет играть. Он хочет играть за «Лейкерс». Так что, если вы его обменяете, вы должны поступить с ним правильно и отправить его в хорошую популярную команду. Нельзя сжигать мосты с Klutch Sports, представителями Дэвиса. Вам нужна команда, готовая взять на себя его большую зарплату. И вам нужна команда, которая сможет загрузить вас драфт-пиками.
Есть только одна команда, которая соответствует всем этим требованиям, и это «Никс». Заключить с ними сделку не составит труда. Они смогут выровнять зарплаты. Они смогут обменять кучу драфт-пиков. Они смогут добавить молодого игрока. Они смогут взять зарплату, которая не нравится «Лейкерс». «Лейкерс» могут получить за одного игрока огромную прибыль», – сказал генеральный менеджер одного из клубов НБА.