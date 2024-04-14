Руководитель НБА: «Нью-Йорк» – идеальная команда для обмена Энтони Дэвиса»

Руководитель НБА назвал идеальную команду для обмена Энтони Дэвиса.

«Если вы серьезно намерены обменять , вы должны выполнить несколько требований. Вы должны обменять его туда, где он хочет играть. Он хочет играть за «Лейкерс». Так что, если вы его обменяете, вы должны поступить с ним правильно и отправить его в хорошую популярную команду. Нельзя сжигать мосты с Klutch Sports, представителями Дэвиса. Вам нужна команда, готовая взять на себя его большую зарплату. И вам нужна команда, которая сможет загрузить вас драфт-пиками.

Есть только одна команда, которая соответствует всем этим требованиям, и это «Никс». Заключить с ними сделку не составит труда. Они смогут выровнять зарплаты. Они смогут обменять кучу драфт-пиков. Они смогут добавить молодого игрока. Они смогут взять зарплату, которая не нравится «Лейкерс». « » могут получить за одного игрока огромную прибыль», – сказал генеральный менеджер одного из клубов .