Хавьер Паскуаль: «Знали, что мы лучшая команда второго этапа»

Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после победы над «Пармой» – 77:66.

«Спасибо всем болельщикам, которые были с нами. Они очень нас поддерживали на протяжении всего сезона. Перед этой игрой мы знали, что мы лучшая команда второго этапа, и теперь мы завершили «регулярку» на втором месте. Теперь ждем своего соперника, которого узнаем после игры «Уралмаша» и «Самары».

Что касается игры, то обе команды серьезно отнеслись к матчу и играли на обеих половинах паркета. В этом матче, который был для нас важен, последние 5-6 минут второй четверти мы показывали отличную оборону, хорошо играли в нападении, за счет чего к большому перерыву и обзавелись большим преимуществом.

Во второй половине у нас были хорошие моменты, но не превосходные. Мы не могли держать нашу защиту на том уровне, на каком хотим. « » играла отлично, как и весь сезон. В последней четверти мы просто играли по счету и завершили матч. Желаю «ПАРМЕ» всего лучшего в остатке сезона и поздравляю с этим уже отличным сезоном!» – сказал главный тренер «Зенита».

Благодаря победе над «Пармой» « » занял второе место по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.