Евгений Пашутин: «Пятое место – уже успех, но наша задача – дать максимальный бой «Локомотиву» и пройти в следующий раунд»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» от «Зенита» (66:77).

« » — лидер чемпионата, в хорошей форме, усилились двумя игроками. Задняя линия хорошая, атлетичные игроки под кольцом. Наша задача была справиться со снайперами, но мы не успевали ни на периметре, ни под кольцом. Мы поговорим с ребятами, у наших лидеров не было мотивации. Надо к плей-офф найти эту мотивацию, чтобы играли на победу.

Понятно, что в четвертой четверти «Зенит», может, бросил играть, тем не менее, мы показали ту защиту, которую и хотели. Они забили 13 очков, на площадке были лидеры. Вот так мы и стремимся играть.

Для нашего клуба пятое место – уже успех, но наша задача – дать максимальный бой «Локомотиву» и пройти в следующий раунд. Понятно, что будет очень сложно, но мы готовы», – сказал главный тренер «Пармы».

« » заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата и сыграет в 1/4 финала плей-офф против «Локомотива-Кубань».