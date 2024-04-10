Единая лига ВТБ. «Парма» – «Енисей», «Автодор» против «Уралмаша» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Пермская «Парма» примет красноярский «Енисей», саратовский «Автодор» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Парма – Енисей
Дата проведения
10 апреля, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 19-15, Енисей – 18-16.

Группа Б

Автодор – Уралмаш
Дата проведения
10 апреля, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Самара
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Руна – Минск
Дата проведения
10 апреля, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 24-14, Самара – 21-17, Автодор – 18-20, МБА – 17-21, Руна – 15-23, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-26, Минск – 1-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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