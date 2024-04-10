Единая лига ВТБ. «Парма» – «Енисей», «Автодор» против «Уралмаша» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Пермская «Парма» примет красноярский «Енисей», саратовский «Автодор» дома сыграет с екатеринбургским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, – 19-15, – 18-16.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 24-14, Самара – 21-17, – 18-20, МБА – 17-21, Руна – 15-23, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-26, Минск – 1-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.