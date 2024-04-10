Единая лига ВТБ. «Парма» – «Енисей», «Автодор» против «Уралмаша» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
Пермская «Парма» примет красноярский «Енисей», саратовский «Автодор» дома сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.30, «УДС Молот»
Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 19-15, Енисей – 18-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 10 апреля, 18.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 10 апреля, 20.00, «Дворец спорта Динамо»
Положение команд: Уралмаш – 24-14, Самара – 21-17, Автодор – 18-20, МБА – 17-21, Руна – 15-23, Нижний Новгород – 13-25, Астана – 12-26, Минск – 1-37.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.