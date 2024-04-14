Миленко Богичевич: «Сами завели себя в непростую ситуацию, так что играли под давлением»

Теги Автодор БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Миленко Богичевич прокомментировал победу «Автодора» над «НН» – 81:65.

«Для нас сегодня была крайне тяжелая игра с точки зрения психологии, поскольку от нее зависело, сможем ли мы завершить сезон на девятом месте. Предыдущий матч провели крайне слабо, возможно, где-то расслабились и сами завели себя в непростую ситуацию. Так что играли под давлением.

Да, команда сумела показать характер, большую часть матча провели неплохо. Единственное, чем я не могу быть довольным, это 14 подборов в нападении, которые позволили взять сопернику.

Я также хотел бы отметить, что крайне рад был видеть своего друга Зорана Лукича. Желаю ему удачи во всем, пусть уже не на этот сезон, но в любой момент его жизни – удачи ему», – сказал главный тренер «Автодора».

«Автодор» обеспечил себе 3-е место в группе Б и преимущество своей площадки перед МБА в матче плей-ин.

Богичевич стал первым главным тренером в истории «Автодора», который проработал в клубе полный регулярный сезон.

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