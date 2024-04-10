Ростислав Вергун: «Я бы отметил характер и волю своих ребят»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Автодором» – 86:85.

«Во второй половине соперник стал играть значительно агрессивнее. Наверное, ведя с такой разницей не были готовы включиться. В первой половине мы сделал одну потерю, а во второй за 3 минуты – целых шесть. Это позволило сопернику вернуться в игру.

Я бы отметил характер и волю своих ребят, которые в этой непростой ситуации без некоторых ключевых игроков найти в себе ресурс и в ключевой момент переломить ход игры и довести ее до победы», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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