Суд постановил, что Джа Морэнт действовал в рамках самообороны, когда ударил подростка в 2022 году

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Окружной судья вынес постановление по делу Джа Морэнта 2022 года.

Судья из Теннесси Кэрол Чамни постановил, что защитник «Мемфиса» действовал в рамках самообороны, когда ударил подростка во время ссоры, возникшей во время любительского матча.

Инцидент произошел в доме Морэнта в июле 2022 года. Игрок «Гризлис» ударил 17-летнего Джошуа Холлоуэя.

В сентябре 2022-го Холлоуэй подал иск, обвинив Морэнта в нападении. На слушаниях по гражданскому иммунитету в декабре 2023-го Морэнт заявил, что «замахнулся первым» только для того, чтобы «защитить себя» после того, как подросток якобы бросил мяч Морэнту в лицо и шагнул к его сторону.

Друг Морэнта, Давонте Пак, который также ударил Холлоуэя, был арестован и обвинен в нападении. Однако обвинение против Пака в конечном итоге было снято.

Судья заявил, что Морэнт «пользуется презумпцией гражданского иммунитета» в соответствии с законом штата об иммунитете в целях самообороны. Судья также отметил, что бремя доказывания ложится на юристов Холлоуэя, которые должны доказать, что это не была самооборона.

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