Фан-клуб «Енисея» поддержал Дмитрия Сонько, которого Владимир Гомельский во время трансляции назвал «полуфабрикатом»
Фан-клуб «Енисея» поддержал игрока команды Дмитрия Сонько.
Известный комментатор Владимир Гомельский во время трансляции матча Единой лиги ВТБ «Парма» – «Енисей» назвал 22-летнего защитника «полуфабрикатом».
«Этим постом мы поддерживаем команду баскетбольного клуба «Енисей» и игрока Дмитрия Сонько, который был оскорблен в трансляции матча «Парма» – «Енисей» комментатором Владимиром Гомельским. Оскорбления недопустимы в спорте и обществе. Поддержим достойное поведение и уважение на игровой площадке и за ее пределами», – говорится в сообщении фан-клуба.
По информации Sports.ru, «Енисей» обратился к Лиге ВТБ с просьбой не ставить Гомельского на матчи команды в будущем.