Фан-клуб «Енисея» поддержал Дмитрия Сонько, которого Владимир Гомельский во время трансляции назвал «полуфабрикатом»

Фан-клуб «Енисея» поддержал игрока команды Дмитрия Сонько.

Известный комментатор во время трансляции матча лиги ВТБ « » – « » назвал 22-летнего защитника «полуфабрикатом».

«Этим постом мы поддерживаем команду баскетбольного клуба «Енисей» и игрока Дмитрия Сонько, который был оскорблен в трансляции матча «Парма» – «Енисей» комментатором Владимиром Гомельским. Оскорбления недопустимы в спорте и обществе. Поддержим достойное поведение и уважение на игровой площадке и за ее пределами», – говорится в сообщении фан-клуба.

По информации Sports.ru, «Енисей» обратился к Лиге ВТБ с просьбой не ставить Гомельского на матчи команды в будущем.