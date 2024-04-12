Фан-клуб «Енисея» поддержал Дмитрия Сонько, которого Владимир Гомельский во время трансляции назвал «полуфабрикатом»

Теги происшествия телевидение болельщики Енисей Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Парма Дмитрий Сонько Баскетбол

Фан-клуб «Енисея» поддержал игрока команды Дмитрия Сонько.

Известный комментатор Владимир Гомельский во время трансляции матча Единой лиги ВТБ «Парма» – «Енисей» назвал 22-летнего защитника «полуфабрикатом».

«Этим постом мы поддерживаем команду баскетбольного клуба «Енисей» и игрока Дмитрия Сонько, который был оскорблен в трансляции матча «Парма» – «Енисей» комментатором Владимиром Гомельским. Оскорбления недопустимы в спорте и обществе. Поддержим достойное поведение и уважение на игровой площадке и за ее пределами», – говорится в сообщении фан-клуба.

По информации Sports.ru, «Енисей» обратился к Лиге ВТБ с просьбой не ставить Гомельского на матчи команды в будущем.

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5 комментариев
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Можно было и более тактичнее высказаться - "игрок хороший, но надо работать над многими компонентами"
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Ответ zbd
Гомельский комментирует интереснее всех.
Вкусы разные конечно. Если вам интересен старческий маразм то тут только руками развести.
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Ответ фанат баскетбола
Может пора уже отстранять и на пенсию?
Тяжеловато уже даётся ему комментирование.
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Ответ фанат баскетбола
Может пора уже отстранять и на пенсию?
Гомельский комментирует интереснее всех.
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