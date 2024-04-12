Конфликт между «Енисеем» и Владимиром Гомельским получил развитие
Владимир Гомельский назвал Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».
Генеральный директор «Енисея» Владимир Петроковский выразил возмущение работой комментатора и потребовал извинений перед защитником.
«Я считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. В этом сезоне команда выглядит хорошо, одержала много важных побед. Это уже лучший сезон в истории клуба. В некоторых матчах Дмитрий Сонько сыграл не последнюю роль и выглядит очень хорошо по ходу сезона. Его прогресс уже был не раз отмечен.
Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно.
Понятно, что самый простой способ привлечь аудиторию — это какой-то скандал. Но думаю, что спорт не то место, где нужно искусственно создавать жареные темы. В этом сезоне было много игр, которые шли очко в очко, поэтому накала страстей хватает. Считаю, что нужно просто правильно преподносить информацию во время официальных эфиров, держать себя в рамках допустимого и по-другому рождать интерес и желание людей смотреть нашу любимую игру», – заявил Петроковский в интервью изданию «Чемпионат».
«Енисей» попросил Единую лигу ВТБ отстранить Владимира Гомельского от работы на матчах команды.
22-летний защитник красноярского клуба Дмитрий Сонько проводит четвертый сезон в лиге. Он отыграл 21 матч, набирая 3 очка и 1,2 подбора в среднем.