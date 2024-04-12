Конфликт между «Енисеем» и Владимиром Гомельским получил развитие

Владимир Гомельский назвал Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».

Генеральный директор « » выразил возмущение работой комментатора и потребовал извинений перед защитником.

«Я считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. В этом сезоне команда выглядит хорошо, одержала много важных побед. Это уже лучший сезон в истории клуба. В некоторых матчах Дмитрий Сонько сыграл не последнюю роль и выглядит очень хорошо по ходу сезона. Его прогресс уже был не раз отмечен.

Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно.

Понятно, что самый простой способ привлечь аудиторию — это какой-то скандал. Но думаю, что спорт не то место, где нужно искусственно создавать жареные темы. В этом сезоне было много игр, которые шли очко в очко, поэтому накала страстей хватает. Считаю, что нужно просто правильно преподносить информацию во время официальных эфиров, держать себя в рамках допустимого и по-другому рождать интерес и желание людей смотреть нашу любимую игру», – заявил Петроковский в интервью изданию «Чемпионат».

«Енисей» попросил Единую лигу ВТБ отстранить Владимира Гомельского от работы на матчах команды.

22-летний защитник красноярского клуба Дмитрий Сонько проводит четвертый сезон в лиге. Он отыграл 21 матч, набирая 3 очка и 1,2 подбора в среднем.