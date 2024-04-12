Конфликт между «Енисеем» и Владимиром Гомельским получил развитие

Теги происшествия Енисей Владимир Гомельский Владимир Петроковский Единая лига ВТБ Дмитрий Сонько Баскетбол

Владимир Гомельский назвал Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».

Генеральный директор «Енисея» Владимир Петроковский выразил возмущение работой комментатора и потребовал извинений перед защитником.

«Я считаю недопустимым, чтобы комментаторы, освещая игры, ущемляли достоинство наших игроков, переходя на личности, что можно расценивать как оскорбление всего клуба. В этом сезоне команда выглядит хорошо, одержала много важных побед. Это уже лучший сезон в истории клуба. В некоторых матчах Дмитрий Сонько сыграл не последнюю роль и выглядит очень хорошо по ходу сезона. Его прогресс уже был не раз отмечен.

Подобные комментарии в СМИ не способствуют развитию популярности нашего вида спорта и не влияют на то, чтобы как можно больше людей следили за трансляциями и смотрели баскетбол. Единая лига ВТБ предпринимает много усилий для развития ТВ-аудитории, и каждый клуб непосредственно участвует в этом. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы людям было интересно.

Понятно, что самый простой способ привлечь аудиторию — это какой-то скандал. Но думаю, что спорт не то место, где нужно искусственно создавать жареные темы. В этом сезоне было много игр, которые шли очко в очко, поэтому накала страстей хватает. Считаю, что нужно просто правильно преподносить информацию во время официальных эфиров, держать себя в рамках допустимого и по-другому рождать интерес и желание людей смотреть нашу любимую игру», – заявил Петроковский в интервью изданию «Чемпионат».

«Енисей» попросил Единую лигу ВТБ отстранить Владимира Гомельского от работы на матчах команды.

22-летний защитник красноярского клуба Дмитрий Сонько проводит четвертый сезон в лиге. Он отыграл 21 матч, набирая 3 очка и 1,2 подбора в среднем.

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3 комментария
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Не, ну с такой статой грех обижаться на Гомельского.
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знаете что не способсубет развитию баскетбола ...это ваш Карпенко .ага ...не выпускайке его больше никогда. а Гомельскийи все ещё топ комментатор .. у него хотябы есть своё мнение и о он комментирует то что происходит на площадке а не твитерр как некоторые
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