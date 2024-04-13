«Иногда спрашиваю себя: «Достоин ли я этого?» Винс Картер не считает себя легендой НБА

Теги Винс Картер НБА Зал славы Баскетбол

Винс Картер признался, что не считает себя легендой НБА.

«Все, чего хочется добиться, как спортсмену, у меня не получилось. Я не выиграл чемпионат, мне не удалось ни разу побороться за него.

Я смотрю на некоторых великих игроков и икон в Зале славы и иногда спрашиваю себя: «Чувак, достоин ли я этого?» Я очень благодарен и признателен за то, что нахожусь сейчас в этом положении», – сказал Картер.

Картер будет введен в Зал славы в 2024 году.

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1 комментарий
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Для меня лучший детект человека , который не разбирается в баскетболе - это мнение, что Винс Картер был великим игроком.
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