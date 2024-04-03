Винс Картер и Чонси Биллапс будут введены в Зал славы в 2024 году

Теги Чонси Биллапс Винс Картер НБА Зал славы Баскетбол

Винс Картер и Чонси Биллапс избраны в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальное объявление новых членов Зала славы, которые будут введены в 2024 году, состоится в субботу на «Финале четырех» NCAA в Финиксе.

В список финалистов вошли 14 человек:

Финалисты от Северо-Американского комитета:

Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Бо Райан, Чарльз Смит

Женский комитет:

Сеймон Огастус, Мэрайан Вашингтон

Ветеранский комитет:

Дик Барнетт, Харли Редин

Международный комитет:

Мишель Тиммс

За вклад в развитие баскетбола:

Даг Коллинз, Херб Саймон, Джерри Уэст

Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа. Она пройдет в Спрингфилде.

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6 комментариев
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Ответ стиваркус картридж
Кандидатура Биллапса вопросов не вызывает А вот Картер - это смех сквозь слезы… Во-первых, чувака ни разу за столетнюю карьеру в первую сборную НБА не выбирали (по разу попадал во вторую и третью пятерки - это ни о чем) Во-вторых, в роли первой звезды Винсенити максимум добирался до второго раунда плей-офф 2001 года в составе Торонто, где в ключевой момент серии не выдержал напряжения и подчистую уступил Рэю Аллену в очном противостоянии. Дальше были несколько лет прозябания без плей-офф в тех же Рапторс и невзрачный период в Нетс, где балом правил Кидд, а Винс самозабвенно набивал статистику. Покинув Нетс, в возрасте тридцати с небольшим лет Картер перевоплотился в ролевика и гастролировал по НБА все последующее десятилетие Вот и получается, что Винса по сути вводят в Зал Славы за пачку хайлайтов, потому что с точки зрения баскетбольных регалий Картер плюс-минус на одном уровне с каким-нибудь Дерозаном. Словом, один из самых переоцененных персонажей в истории НБА
Он как минимум олимпийский чемпион в составе сборной США. И это не рядовое достижение, в эту сборную могут попасть далеко не все.
И вообще это зал славы баскетбола, а не НБА. В него включают людей, которые в принципе в НБА не играли.
Да, я согласен с тем, что карьера Винса по итогу далека от той, которая могла бы быть будь у него более боевой характер, но на вопрос достоин ли он быть в зале славы... Я считаю, что 100%. Он многое сделал для популяризации этого вида спорта. Не будь его яркого перфоманса в начале карьеры за Торонто Рапторс, возможно этой команде пришлось бы переехать в другой город в поисках аудитории на трибунах, как это в свое время сделал Ванкувер Гриззлис.
+4
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+3
Охерел когда увидел имя Чарльза Смита. Успокоился после того как узнал что это тренер.
+1
-1
0
Кандидатура Биллапса вопросов не вызывает

А вот Картер - это смех сквозь слезы…

Во-первых, чувака ни разу за столетнюю карьеру в первую сборную НБА не выбирали (по разу попадал во вторую и третью пятерки - это ни о чем)

Во-вторых, в роли первой звезды Винсенити максимум добирался до второго раунда плей-офф 2001 года в составе Торонто, где в ключевой момент серии не выдержал напряжения и подчистую уступил Рэю Аллену в очном противостоянии. Дальше были несколько лет прозябания без плей-офф в тех же Рапторс и невзрачный период в Нетс, где балом правил Кидд, а Винс самозабвенно набивал статистику. Покинув Нетс, в возрасте тридцати с небольшим лет Картер перевоплотился в ролевика и гастролировал по НБА все последующее десятилетие

Вот и получается, что Винса по сути вводят в Зал Славы за пачку хайлайтов, потому что с точки зрения баскетбольных регалий Картер плюс-минус на одном уровне с каким-нибудь Дерозаном. Словом, один из самых переоцененных персонажей в истории НБА
+4
-4
0
Ответ стиваркус картридж
Кандидатура Биллапса вопросов не вызывает А вот Картер - это смех сквозь слезы… Во-первых, чувака ни разу за столетнюю карьеру в первую сборную НБА не выбирали (по разу попадал во вторую и третью пятерки - это ни о чем) Во-вторых, в роли первой звезды Винсенити максимум добирался до второго раунда плей-офф 2001 года в составе Торонто, где в ключевой момент серии не выдержал напряжения и подчистую уступил Рэю Аллену в очном противостоянии. Дальше были несколько лет прозябания без плей-офф в тех же Рапторс и невзрачный период в Нетс, где балом правил Кидд, а Винс самозабвенно набивал статистику. Покинув Нетс, в возрасте тридцати с небольшим лет Картер перевоплотился в ролевика и гастролировал по НБА все последующее десятилетие Вот и получается, что Винса по сути вводят в Зал Славы за пачку хайлайтов, потому что с точки зрения баскетбольных регалий Картер плюс-минус на одном уровне с каким-нибудь Дерозаном. Словом, один из самых переоцененных персонажей в истории НБА
Его вводят прежде всего за долгую карьеру. Лидер по количеству сезонов, 24-й по количеству очков, в сотне по ассистам и перехватам. Уже этого достаточно, чтобы быть претендентом. Плюс олимпийское золото и 8 олл-старов - и получаем явного ХОФа.
Если бы в зал славы включали за хайлайты, то там был бы Шон Кемп, но его там нет. Зато у Дерозена, кстати, довольно неплохие шансы, особенно если он тоже продержится в лиге до 40 лет.
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