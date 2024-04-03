Винс Картер и Чонси Биллапс будут введены в Зал славы в 2024 году

Винс Картер и Чонси Биллапс избраны в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Официальное объявление новых членов славы, которые будут введены в 2024 году, состоится в субботу на «Финале четырех» NCAA в Финиксе.

В список финалистов вошли 14 человек:

Финалисты от Северо-Американского комитета:

, , Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Бо Райан, Чарльз Смит

Женский комитет:

Сеймон Огастус, Мэрайан Вашингтон

Ветеранский комитет:

Дик Барнетт, Харли Редин

Международный комитет:

Мишель Тиммс

За вклад в развитие баскетбола:

Даг Коллинз, Херб Саймон, Джерри Уэст

Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа. Она пройдет в Спрингфилде.