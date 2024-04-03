Винс Картер и Чонси Биллапс будут введены в Зал славы в 2024 году
Винс Картер и Чонси Биллапс избраны в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Официальное объявление новых членов Зала славы, которые будут введены в 2024 году, состоится в субботу на «Финале четырех» NCAA в Финиксе.
В список финалистов вошли 14 человек:
Финалисты от Северо-Американского комитета:
Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Бо Райан, Чарльз Смит
Женский комитет:
Сеймон Огастус, Мэрайан Вашингтон
Ветеранский комитет:
Дик Барнетт, Харли Редин
Международный комитет:
Мишель Тиммс
За вклад в развитие баскетбола:
Даг Коллинз, Херб Саймон, Джерри Уэст
Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа. Она пройдет в Спрингфилде.
И вообще это зал славы баскетбола, а не НБА. В него включают людей, которые в принципе в НБА не играли.
Да, я согласен с тем, что карьера Винса по итогу далека от той, которая могла бы быть будь у него более боевой характер, но на вопрос достоин ли он быть в зале славы... Я считаю, что 100%. Он многое сделал для популяризации этого вида спорта. Не будь его яркого перфоманса в начале карьеры за Торонто Рапторс, возможно этой команде пришлось бы переехать в другой город в поисках аудитории на трибунах, как это в свое время сделал Ванкувер Гриззлис.
А вот Картер - это смех сквозь слезы…
Во-первых, чувака ни разу за столетнюю карьеру в первую сборную НБА не выбирали (по разу попадал во вторую и третью пятерки - это ни о чем)
Во-вторых, в роли первой звезды Винсенити максимум добирался до второго раунда плей-офф 2001 года в составе Торонто, где в ключевой момент серии не выдержал напряжения и подчистую уступил Рэю Аллену в очном противостоянии. Дальше были несколько лет прозябания без плей-офф в тех же Рапторс и невзрачный период в Нетс, где балом правил Кидд, а Винс самозабвенно набивал статистику. Покинув Нетс, в возрасте тридцати с небольшим лет Картер перевоплотился в ролевика и гастролировал по НБА все последующее десятилетие
Вот и получается, что Винса по сути вводят в Зал Славы за пачку хайлайтов, потому что с точки зрения баскетбольных регалий Картер плюс-минус на одном уровне с каким-нибудь Дерозаном. Словом, один из самых переоцененных персонажей в истории НБА
Если бы в зал славы включали за хайлайты, то там был бы Шон Кемп, но его там нет. Зато у Дерозена, кстати, довольно неплохие шансы, особенно если он тоже продержится в лиге до 40 лет.