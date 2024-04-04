Мэджик Джонсон поздравил Винса Картера и Чонси Биллапса с будущим включением в Зал славы имени Нейсмита
Мэджик Джонсон поздравил Винса Картера и Чонси Биллапса.
Картер и Биллапс будут введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
«Мои поздравления Винсу Картеру с введением в Зал Славы! Винс – один из самых неудержимых баскетболистов, когда либо участвовавших в игре, с неповторимыми данками!
Чонси Биллапс, поздравляю тебя с введением в Зал славы! Особенно благодарен тебе за то, что ты сделал для штата Мичиган, приведя «Пистонс» к победе в чемпионате в 2004 году (хоть ты и разбил мое сердце, сделав это против «Лейкерс»)», написал Мэджик Джонсон в сети X.