Том Тибодо об игре Джейлена Брансона: «Это свидетельство того, как он работает и кем он является как игрок»

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Джейлен Брансон Баскетбол

Том Тибодо высказался об успешном выступлении Джейлена Брансона в этом сезоне.

«Это свидетельство того, как он работает и кем он является как игрок. Потому что мы видим результат, но не видим тех лет работы, которые он вложил в это.

Именно поэтому для меня важно наблюдать, как он растет, видеть всю работу, которую он вложил в игру, и слышать, как скептики сомневаются в нем. У всех есть критики, это часть спорта, но он продолжает доказывать, что они ошибаются.

Самое приятное то, что он думает, что может еще прибавить. И он прибавит, потому что он так настроен. Он никогда не бывает удовлетворен, он всегда хочет сделать больше и стать лучше.

И он хочет, чтобы его команда добилась успеха. Он отличный игрок. Это действительно так. Он приносит огромную пользу команде. Его показатели ошеломляют. При этом он также обладает скромностью, и этим он привлекает партнеров по команде. Нам повезло, что он у нас есть такой игрок», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий