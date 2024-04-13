Том Тибодо об игре Джейлена Брансона: «Это свидетельство того, как он работает и кем он является как игрок»

Том Тибодо высказался об успешном выступлении Джейлена Брансона в этом сезоне.

«Это свидетельство того, как он работает и кем он является как игрок. Потому что мы видим результат, но не видим тех лет работы, которые он вложил в это.

Именно поэтому для меня важно наблюдать, как он растет, видеть всю работу, которую он вложил в игру, и слышать, как скептики сомневаются в нем. У всех есть критики, это часть спорта, но он продолжает доказывать, что они ошибаются.

Самое приятное то, что он думает, что может еще прибавить. И он прибавит, потому что он так настроен. Он никогда не бывает удовлетворен, он всегда хочет сделать больше и стать лучше.

И он хочет, чтобы его команда добилась успеха. Он отличный игрок. Это действительно так. Он приносит огромную пользу команде. Его показатели ошеломляют. При этом он также обладает скромностью, и этим он привлекает партнеров по команде. Нам повезло, что он у нас есть такой игрок», – сказал главный тренер « ».