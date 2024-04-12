Джейлен Брансон: «Против «Бостона» надо играть умно все 48 минут»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон объяснил, как справиться с «Селтикс».

«Против «Бостона» надо играть умно все 48 минут. Не требуется играть идеально, потому что идеально в этой игре не получится. Необходимо выкладываться и стараться использовать те редкие ошибки, которые они допускают.

Надо играть, показывая лучший баскетбол, на который мы только способны», – заявил разыгрывающий «Нью-Йорка».

В четверг «Никс» удалось победитель лучшую команду регулярного чемпионата в гостях – 118:109. В активе Брансона 39 очков и 4 передачи.

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1 комментарий
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Бостону как будто была важна эта победа
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