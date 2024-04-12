Джейлен Брансон: «Против «Бостона» надо играть умно все 48 минут»

Джейлен Брансон объяснил, как справиться с «Селтикс».

«Против « » надо играть умно все 48 минут. Не требуется играть идеально, потому что идеально в этой игре не получится. Необходимо выкладываться и стараться использовать те редкие ошибки, которые они допускают.

Надо играть, показывая лучший баскетбол, на который мы только способны», – заявил разыгрывающий « ».

В четверг «Никс» удалось победитель лучшую команду регулярного чемпионата в гостях – 118:109. В активе 39 очков и 4 передачи.