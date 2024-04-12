Кенни Смит: «Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции с большим отрывом»

Кенни Смит удивился результатам «Нью-Йорка».

«Никс» – наиболее удивительная команда для меня. Они должны были иметь максимум шестой посев. Без Джулиуса , без , пропускает игры.

Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции в этом сезоне с большим отрывом», – заявил ведущий TNT .

« » занимает третью строчку на Востоке с результатом 48-32.

набирает 28,6 очка, 3,6 подбора и 6,7 передачи в среднем, реализуя 48,1% бросков с игры, 40,2% трехочковых и 84,3% штрафных.

Разыгрывающий «Никс» попал на восьмое место финального выпуска «Гонки за MVP» от NBA.com.