Кенни Смит: «Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции с большим отрывом»

Теги Нью-Йорк НБА Кенни Смит Джулиус Рэндл О Джи Ануноби Джейлен Брансон Митчелл Робинсон Баскетбол

Кенни Смит удивился результатам «Нью-Йорка».

«Никс» – наиболее удивительная команда для меня. Они должны были иметь максимум шестой посев. Без Джулиуса Рэндла, без Митчелла Робинсона, О Джи Ануноби пропускает игры.

Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции в этом сезоне с большим отрывом», – заявил ведущий TNT Кенни Смит.

«Нью-Йорк» занимает третью строчку на Востоке с результатом 48-32.

Джейлен Брансон набирает 28,6 очка, 3,6 подбора и 6,7 передачи в среднем, реализуя 48,1% бросков с игры, 40,2% трехочковых и 84,3% штрафных.

Разыгрывающий «Никс» попал на восьмое место финального выпуска «Гонки за MVP» от NBA.com.

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2 комментария
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Всем советую почитать комментарии под новостями о Брансоне летом 2022. Очень весело
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Ответ 6LACK
Всем советую почитать комментарии под новостями о Брансоне летом 2022. Очень весело
Меня веселит, скорее, Кенни Смит, который ещё в декабре заявлял, что «Никс слабее всех серьёзных команд, потому что лучший игрок всегда играет за другую команду в очной встрече» и приводил в пример Митчелла, Трэя, Банкеро и тд.

Сейчас он заявляет, что Брансон - лучший на востоке и никаких противоречий у уважаемого аналитика не возникло.
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