Кенни Смит: «Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции с большим отрывом»
Кенни Смит удивился результатам «Нью-Йорка».
«Никс» – наиболее удивительная команда для меня. Они должны были иметь максимум шестой посев. Без Джулиуса Рэндла, без Митчелла Робинсона, О Джи Ануноби пропускает игры.
Брансон был лучшим баскетболистом Восточной конференции в этом сезоне с большим отрывом», – заявил ведущий TNT Кенни Смит.
«Нью-Йорк» занимает третью строчку на Востоке с результатом 48-32.
Джейлен Брансон набирает 28,6 очка, 3,6 подбора и 6,7 передачи в среднем, реализуя 48,1% бросков с игры, 40,2% трехочковых и 84,3% штрафных.
Разыгрывающий «Никс» попал на восьмое место финального выпуска «Гонки за MVP» от NBA.com.
Сейчас он заявляет, что Брансон - лучший на востоке и никаких противоречий у уважаемого аналитика не возникло.