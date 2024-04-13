Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл, не совершив ни одного броска – 12 подборов и 11 передач с «Пеликанс»
Дрэймонд Грин оформил уникальный дабл-дабл.
Форвард «Уорриорз» во встрече с «Пеликанс» (109:114) не совершил ни одного броска, как с игры, так и с линии штрафных. На его счету 12 подборов и 11 передач.
Грин стал первым в истории НБА, кто сделал дабл-дабл без единого броска.
Он также четвертый за все время, кто оформил дабл-дабл без набранных очков.
Джош Гидди - 0-10-10 - 27.12.21
Томаш Саторански - 0-10-13 - 30.03.22
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