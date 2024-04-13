Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл, не совершив ни одного броска – 12 подборов и 11 передач с «Пеликанс»

Дрэймонд Грин оформил уникальный дабл-дабл.

Форвард «Уорриорз» во встрече с «Пеликанс» (109:114) не совершил ни одного броска, как с игры, так и с линии штрафных. На его счету 12 подборов и 11 передач.

стал первым в истории , кто сделал дабл-дабл без единого броска.

Он также четвертый за все время, кто оформил дабл-дабл без набранных очков.