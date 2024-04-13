Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл, не совершив ни одного броска – 12 подборов и 11 передач с «Пеликанс»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин оформил уникальный дабл-дабл.

Форвард «Уорриорз» во встрече с «Пеликанс» (109:114) не совершил ни одного броска, как с игры, так и с линии штрафных. На его счету 12 подборов и 11 передач.

Грин стал первым в истории НБА, кто сделал дабл-дабл без единого броска.

Он также четвертый за все время, кто оформил дабл-дабл без набранных очков.

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4 комментария
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Норм ван Лир - 0-11-13 - 01.05.71
Джош Гидди - 0-10-10 - 27.12.21
Томаш Саторански - 0-10-13 - 30.03.22

Если вам тоже стало интересно)
+10
0
+10
Ответ Антон Нестеренко
Норм ван Лир - 0-11-13 - 01.05.71 Джош Гидди - 0-10-10 - 27.12.21 Томаш Саторански - 0-10-13 - 30.03.22 Если вам тоже стало интересно)
У Грина ещё был единственный в истории трипл без очков) вот где реально достижение
+5
0
+5
Он же еще единственный, если не ошибаюсь, кто сделал трипл без 10 очков.
+3
-1
+2
Он проснулся и решил,что он сегодня пацифист
+1
-1
0
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