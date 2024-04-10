Евгений Пашутин: «5-е место по итогам регулярки в такой сильной лиге – достойный результат для Пермского края»

Теги Евгений Пашутин Енисей Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Енисеем» и 5-е место в регулярке.

«Хочу поздравить команду и поблагодарить болельщиков. Думаю, что на данный момент 5-е место по итогам регулярки в такой сильной лиге – это достойный результат для Пермского края. Мы зашли в плей-офф с 6-го места, а в итоге закончили регулярку на 5-м. Сделали шаг вперед, что не так просто осуществить в Топ-6.

Сегодня все ребята играли сердцем, не жалели себя, сфокусировались и объединились. Показали достойную игру в защите и нападении. Но сейчас самое главное, сыграть достойно в Питере с «Зенитом» и усердно готовиться к матчам плей-офф. Сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков красивой борьбой, самоотверженностью, желанием, мужским характером. Будем играть на победу!» – сказал главный тренер «Пармы».

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1 комментарий
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Пермь, удачи дальше. Поддерживал, как мог. Связки срывал, топал, хлопал. Спасибо за отдачу и за регулярку, от всего молота
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