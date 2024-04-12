У «Чикаго» будет преимущество площадки в матче плей-ин с «Атлантой»

Теги Атланта Чикаго НБА Билли Донован НБА плей-ин Баскетбол

«Чикаго» и «Атланта» 17 апреля сыграют в матче плей-ин.

«Буллс» после победы над «Пистонс» (127:105) в четверг гарантированно проведут первую встречу мини-турнира на домашней площадке.

«Чикаго» (38-42) имеет преимущество над «Атлантой» (36-44) по дополнительным показателям за 2 матча до завершения регулярного чемпионата.

«Я так рад за наших парней. Сезон для нас начался очень непросто, так что нельзя не оценить то, как команда отреагировала – мы оставались единым коллективом и продолжали бороться. Игроки не сдавались и не искали оправданий, даже когда кто-то выпадал из состава», – заявил главный тренер «Буллс» Билли Донован.

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2 комментария
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Ещё один один бессмысленный сезон в череде унылых сезонов Чикаго.
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Ответ Плебей
Ещё один один бессмысленный сезон в череде унылых сезонов Чикаго.
Скорее всего следующий тоже такой же будет - Зака не обменяют, Зо непонятно в каком состоянии будет, ну и в Демара не дай бог жирным контрактом плюнут.
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