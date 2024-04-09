Трэй Янг получил разрешение на тренировки и близок к возвращению в состав «Атланты»

Теги травмы Атланта Чикаго НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг может вернуться к играм плей-ин.

Защитник «Атланты» получил разрешение на контактные тренировки по итогам шестинедельного обследования.

Янг восстанавливается после операции на пальце, проведенной 27 февраля.

«Хокс» занимает 10 место в Восточной конференции с результатом 36-42 и встретится с «Чикаго» в первом матче плей-ин.

До травмы Янг набирал 26,4 очка, 2,7 подбора, 10,8 передачи и 1,4 перехвата за матч в среднем, реализуя 42,6% бросков с игры, 37,1% трехочковых и 85,6% штрафных.

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